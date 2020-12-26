促使Windows成為主流PC遊戲平台 DirectX API創造者過世享年55歲

協助微軟創造DirectX API的工程師Eric Engstrom，因為受傷產生併發症而在12月1日過世，享年55歲。

Eric Engstrom打造的DirectX API，不僅讓微軟發展從DOS移轉到Windows環境，更讓諸多在Windows平台上的遊戲能藉由DirectX API流暢運作。

第一版的DirectX API是在1994年由Eric Engstrom，連同Alex St. John、Craig Eisler一同打造，並且整合在Windows 95作業系統內推出，至今已經進入DirectX 12版本，同時成為多數遊戲支援使用的API項目，更讓許多遊戲內容設計變得相對容易。

早期遊戲開發者習慣在DOS環境下打造，原因在於當時普遍使用的Windows 3.1與其說是作業系統，更像是基於DOS環境運作的圖像介面，反而造成開發者必須解決更多圖形顯示驅動程式等問題。

不過，當Eric Engstrom在1995年的遊戲開發者大會中展示第一版DirectX API，並且在同年9月以Windwos Games SDK形式對外發表，甚至在後續與著名遊戲開發者、id software創辦人John Carmack合作，透過將DOOM系列遊戲從DOS移植到Windows環境，更在隔年推出基於DirectX API打造的DOOM 95，藉此奠定DirectX API在遊戲產業影響力。

但其實一開始以Manhattan Project作為項目代號的DirectX API，實際發展並不順利，原因在於微軟當時也還無法確定以全圖像形式操作的Windows是否成為主流作業系統，甚至高層也考慮取消此發展項目，但最終仍由Eric Engstrom等人順利說服微軟高層，才順利讓DirectX API進入市場使用運作，同時也讓後來的Windows作業系統成為多數遊戲使用平台。

而協助微軟打造DirectX API後，Eric Engstrom選擇在2000年離開微軟，並且創立早期手機技術公司Wildseed (後來被AOL收購)，同時也參與創立軟體公司Catalytic，後續則在2008年再次回到微軟，並且參與Windows Mobile項目發展，以及用戶導向線上廣告機制，但在2014年第二度離開微軟，擔任諸多新創團隊顧問與技術長。

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