前Google工程師創立自駕新創Nuro 成加州第一家獲准商用化的公司

由曾經負責自駕技術發展的前Google員工朱佳俊與Dave Ferguso共同創立的Nuro，稍早宣布成為加州第一個以自駕技術投入商業應用的新創公司。

Nuro創立於2016年，最早是以Toyota Priuse油電混合車款改裝，並且透過人力手動方式遠距操作，後續則打造不具備方向盤、油門等控制介面的原型車R1，藉此讓車輛存放貨物容積增加，並且透過讓收貨人自行點按車門上觸控螢幕解鎖，藉此實現無接觸形式的貨品遞送目標。

甚至在後續設計中，Nuro更讓收貨人可對著自駕車上的鏡頭比大拇指，即可由遠端監控人員確認收貨人身分後將車門開啟，讓收貨人無須點按觸控螢幕，實現真正無接觸的貨品領取方式。

在獲准商用之前，Nuro已經在加州薩克拉門托及聖馬刁地區協助醫院遞送藥品等物資，同時也與Walmart、Kroger及達美樂等商家合作送貨服務，相關服務更從2017年便開始累積測試經驗，並且在今年獲得加州車輛管理局獲准核發商用執照，讓旗下自駕車輛可以投入商業化應用。

而在加州車輛管理局提出規範中，Nuro採用的R2自駕車必須在天候良好、以時速度不超過25英里 (約時速35.4公里)情況下運作，目前提供送貨地區則先以舊金山灣區、聖塔克拉拉拉郡、聖馬刁郡特定道路為主，預期未來也會擴展到更多地區。

同時，就Nuro法務及政策長David Estrada說明，未來自駕技術應用改變更多服務模式，並且造就更多就業機會，例如改善必須驅車前往遠處商場採購的麻煩，同時也能協助更多電商、銷售通路以更有效率方式遞送貨品，另外也能藉由自駕技術應用服務增加更多就業機會，例或是在自駕車運作過程的遠程監控人員，或是背後負責維護運作的工程技術人員與客服人員等。

除了Nuro，目前包含Alphabet旗下自駕技術公司Waymo、通用汽車，以及亞馬遜旗下Zoox日前都已經獲准在加州境內道路測試自駕車，預計後續也會推出相應的自駕技術應用。另外，Uber、Lyft等業者也著手規劃自駕技術應用的共享搭乘服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》