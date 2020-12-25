華為揭曉全新nova 8系列 同樣鎖定女性用戶族群

繼4月下旬推出nova 7系列之後，華為再次宣布推出新款nova 8系列，同樣鎖定女性用戶族群，並且強調美顏拍攝效果。

此次推出的nva 8與nova 8 Pro，分別採用解析度為2340 x 1080、90Hz畫面更新率的6.57吋曲面螢幕，以及解析度為2676 x 1236、畫面更新率達120Hz，同時曲度達80度的6.72吋曲面螢幕，機身顏色則區分黑、紫、綠、漸變色四款款式，電池容量則分別為3800mAh與4000mAh，並且支援66W有線快充。

而處理器規格，兩款新機均採用Kirin 985 5G處理器，記憶體則採用8GB，儲存容量則提供128GB或256GB規格。

相機部分，nva 8搭載單一3200萬畫素視訊鏡頭，nova 8 Pro則採用1600萬畫素人像鏡頭與3200萬畫素超廣角鏡頭兩種形式，兩款新機均採用6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭的主相機模組。

兩款新機將以人民幣3299元及3999元起跳價格銷售，預計先在中國市場銷售。

至於定位更入門的nova 8 SE則已經在11月對外公布，但外觀設計與相機規格明顯與此次推出的nova 8系列不同。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》