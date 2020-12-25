微軟、McAfee等業者合組反勒索軟體任務小組 打造完整技術標準

針對近年來持續猖獗的勒索軟體威脅，安全與科技研究所 (The Institute for Security and Technology,IST)與微軟、McAfee、Citrix等19家安全相關安全軟、硬體業者共同組成反勒索軟體任務小組 (Ransomware Task Force,RTF)，希望藉由建立更完整的反勒索軟體技術標準對抗威脅。

由19家業者合組的反勒索軟體任務小組，未來將檢視不同勒索軟體所構成威脅，希望透過建立共同技術標準，並且建立明確發展目標與未來藍圖，藉此改善現行針對勒索軟體威脅防護尚未周全部分，同時日後也將建立專家報告內容，預計整合不同產業領域技術合作。

目前反勒索軟體任務小組包含微軟、McAfee、Citrix、Cybereason、Rapid7、Resilience、網路安全產業協會 (The Cyber Threat Alliance)、網路安全聯盟 (The Cyber Security Coalition)在內安全相關軟、硬體業者，以及非營利組織，而任務小組具體發展細節將會在明年1月公布，同時也會啟用正式官網服務。

依照任務小組發展目標，希望未來藉由制定共同技術標準，讓更多企業能針對勒索軟體攻擊有一定防護準備，並且能讓更多IT技術人員知曉如何應付此類攻擊。在宣布成立任務小組之後，19家業者將會在近期內密集交流、討論，並且制定相關技術標準，預期會在明年初就有一定成果。

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