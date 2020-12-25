Intel推出代號Maple Ridge控制晶片 讓更多裝置使用Tunderbolt 4連接埠

雖然Intel已經將Tunderbolt 4控制晶片整合進代號Tiger Lake的第11代Core系列處理器，讓更多周邊配件廠商可以更容易打造對應Tunderbolt 4傳輸規範的產品。而針對非第11代Core系列處理器裝置使用需求，Intel稍早則是宣布推出代號Maple Ridge的Tunderbolt 4控制晶片JHL8540。

藉由JHL8540，將可讓更多並非採用第11代Core系列處理器的裝置使用Tunderbolt 4連接埠設計，並且可透過PCIe 3.0 x 4形式傳遞數據，支援兩組DisplayPort 1.4a輸入，最多可同時控制兩組Tunderbolt 4連接埠，同時也相容USB 4.0連接埠功能，或是透過USB-C設計規範支援DisplayPort連接埠輸出。

依照先前Intel公布數據，Tunderbolt 4連接埠最高可對應32Gbps數據傳輸量，藉此讓SSD、顯示卡等外接裝置能以更高頻寬傳輸內容，而不像之前以Thunderbolt 3連接埠最高僅能透過PCIe 3.0 x 2，以及最高16Gbps傳輸頻寬連接外接裝置。

目前Intel並未透露JHL8540價格，但預期將會開放更多業者採用此款控制晶片打造符合Tunderbolt 4連接埠應用裝置。

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