認證文件顯示Galaxy S21 Ultra將加入S Pen手寫應用功能

相關消息指稱，三星預計在1月14日正式揭曉的旗艦手機Galaxy S21系列確實將支援S Pen手寫筆功能。不過，有可能僅限頂規定為的Galaxy S21 Ultra支援此項設計。

在美國FCC認證資料顯示，型號為SMG998B的三星裝置將會支援S Pen觸控筆操作功能，其中包含懸停、點擊，並且對應0.53-0.6MHz無線頻率連接模式，似乎間接證實三星即將推出的Galaxy S21系列確定會加入支援S Pen應用功能。

但從產品定位來看，或許僅在Galaxy S21 Ultra加入支援S Pen應用設計，同時也預期取代未來Galaxy Note產品線，並且搭配Galaxy Z Fold系列成為三星明年高階旗艦手機產品陣容。

而在傳聞的1月14日正式發表時間前，相關看法更認為三星將選在1月6日的「The First Look 2021」預覽活動透露Galaxy S21系列新機消息，但目前並未獲得三星官方證實。

至於在新機細節方面，日前已經有不少傳聞流出，甚至指出Galaxy S21 Ultra完整硬體規格，其中包含採用解析度為3200 × 1440、支援120Hz畫面更新率，並且搭載三星Exynos 2100處理器，以及12GB記憶體，搭配128GB、256GB與512GB儲存容量。

在處理器規格部分，預期三星依然會針對不同市場提供合適處理器規格，例如在中國市場或台灣市場可能提供Qualcomm Snapdragon 888處理器設計版本。

相機部分，則將搭載前方居中置頂設計的4000萬畫素、支援四合一像素合併的開孔式視訊鏡頭，背面的主相機則搭載1億800萬畫素、同樣支援九合一像素合併的廣角鏡頭，搭配1000萬畫素長焦鏡頭，以及1200萬畫素超廣角鏡頭與支援10倍混合光學變焦設計的1000萬畫素潛望式鏡頭，其中在廣角及長焦鏡頭均支援光學防震設計，一樣支援8K錄影功能。

另外，Galaxy S21 Ultra的機身重量將會增加至228公克，厚度則為8.9mm，並且支援IP68等級防水防塵設計。

依照91mobiles網站取得資訊，表示Galaxy S21 128GB儲存容量版本售價為849歐元，Galaxy S21+ 128GB儲存容量版本售價為1049歐元，而256GB儲存容量版本則是1099歐元，Galaxy S21 Ultra 128GB儲存容量版本則採1399歐元售價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》