認證文件顯示Galaxy S21 Ultra將加入S Pen手寫應用功能

針對近年來持續猖獗的勒索軟體威脅,安全與科技研究所 (The Institute for Security and Technology,IST)與微軟、McAfee、Citrix等19家安全相關安全軟、硬體業者共同組成反勒索軟體任務小組 (Ransomware Task Force,RTF),希望藉由建立更完整的反勒索軟體技術標準對抗威脅。

2020-12-25 13:45