標榜無廣告的Telegram 終於要開始賣廣告跟貼圖支撐營運成本

Telegram執行長Pavel Durov稍早證實，基於目前服務已經累積超過5億人數，同時每年支撐伺服器流量費用也高達數億美元，接下來必須額外增加營收來源，以利平衡龐大支出。

而Pavel Durov預計採用方式，則是打破Telegram過去堅持不放廣告的承諾，未來將會透過廣告投放，配合龐大使用人數曝光量增加額外營收。

在原本規劃中，Telegram主要藉由Pavel Durov投資的34億美元作為營運資金，並且配合「TON」區塊鏈服務與首次代幣發行上市的加密貨幣Gram營收作為輔助，以此支撐龐大流量開銷成本。

但隨著美國證券交易委員會認定Gram不符合上市法規，因此要求將72%融資退還給美國境內投資者，導致Telegram必須另尋營收支撐來源。

相較過往以無廣告形式營運，Pavel Durov表示未來在Telegram出現的廣告形式，將不會出現在1對1，或是群組聊天頁面內，僅會出現在類似LINE官方帳號、讓品牌業者能在專屬頁面投放宣傳廣告，讓廣告商能藉由Telegram眾多使用人數增加廣告曝光效益，同時Telegram也能藉此獲取廣告版位銷售營收。

另一方面，未來Telegram也會開放一般使用者創作貼圖內容，並且上架銷售，藉此讓使用者可賺進額外收入之餘，同時也能讓Telegram獲取額外分潤，進而成為支撐營運必要資金。

依照Pavel Durov說明，未來Telegram依然會維持免費使用模式，同時目前以免費形式提供使用功能，日後也不會改為收費模式，並且強調版面出現的廣告內容不會影響使用者操作，更不會將Telegram轉售給他人。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》