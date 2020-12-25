快訊

印尼女入境有症狀未通報機場人員 居檢期間還自行服藥

紐機師2人趴趴走 疾管署憂社區感染風險急發醫界通函

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Zoom可能擴展電子郵件、行事曆等服務 與微軟、Google等業者競爭線上協作市場

聯合新聞網 / 楊又肇

The Information網站報導指稱，Zoom正積極擴展線上視訊應用以外市場，將有可能藉此與微軟、Slack、Google等同性質服務形成更直接的競爭關係。

依照報導表示，Zoom目前已經投入電子郵件、行事曆等服務，預期會在明年進入測試階段，而電子郵件服務預期會在較早時間點推出，其次才會推出行事曆服務。

今年由於新型冠狀病毒疫情影響，使得Zoom在內線上會議軟體服務使用比例大增，同時也因為居家辦公或遠距工作需求增加，使得Zoom計畫朝向多元應用模式發展，而非僅聚焦在線上視訊會議功能，一如微軟的Teams、Google的Workspace，以及目前併入Saleforce的Slack均提供多元工作所需服務，讓使用者能在單一服務內使用包含視訊、文件編輯、線上協作、行事曆與電子郵件等功能，藉此提高工作效率。

在相關報導中，更指出Zoom未來將會旗下服務整合線上討論，加入Asana線上協同服務，以及Dropbox線上文件儲存與編輯應用功能，藉此讓Zoom服務更為完整。

不過，Zoom並未對此報導作回應。而在報導中也提到Zoom將持續觀察疫情接下來的影響，藉此決定未來服務發展走向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情

延伸閱讀

剝逼離華為後榮耀攜手微軟 新筆電搭載Win10

新榮耀與微軟簽協定 筆記型電腦用Win10系統

NBA快艇隊開幕戰前送球員每人一台PS5...但球隊老闆是微軟前CEO

李天祿110歲冥誕 Google塗鴉致敬戲台人生

相關新聞

台灣之星跨年動員400人次 頻寬容量擴三倍

受全球新冠肺炎疫情影響、國人無法出國跨年，預估今年國內跨年行動訊務量將達到近年高峰。為滿足跨年尖峰時刻的高行動訊務量需求...

OPPO公布Reno 5 Pro+上市資訊 揭曉藝術家合作款式「變色幻境」限定版

日前預告將在12月24日推出的Reno 5 Pro+，稍早由OPPO正式揭曉上市資訊，並且如先前預告率先搭載與Sony合作的全新感光元件IMX766。

DeepMind打造會自主學習新規則的人工智慧MuZero

Alphabet旗下人工智慧技術公司DeepMind，宣布推出名為MuZero的人工智慧系統，標榜在完全不了解規則情況下，即可快速熟悉圍棋、西洋棋、將棋，或是57款Atari電子遊戲遊玩規則，並且取得更好遊玩表現。

Zoom可能擴展電子郵件、行事曆等服務 與微軟、Google等業者競爭線上協作市場

The Information網站報導指稱，Zoom正積極擴展線上視訊應用以外市場，將有可能藉此與微軟、Slack、Google等同性質服務形成更直接的競爭關係。

認證文件顯示Galaxy S21 Ultra將加入S Pen手寫應用功能

相關消息指稱，三星預計在1月14日正式揭曉的旗艦手機Galaxy S21系列確實將支援S Pen手寫筆功能。不過，有可能僅限頂規定為的Galaxy S21 Ultra支援此項設計。

標榜無廣告的Telegram 終於要開始賣廣告跟貼圖支撐營運成本

Telegram執行長Pavel Durov稍早證實，基於目前服務已經累積超過5億人數，同時每年支撐伺服器流量費用也高達數億美元，接下來必須額外增加營收來源，以利平衡龐大支出。

華為揭曉全新nova 8系列 同樣鎖定女性用戶族群

繼4月下旬推出nova 7系列之後，華為再次宣布推出新款nova 8系列，同樣鎖定女性用戶族群，並且強調美顏拍攝效果。

微軟、McAfee等業者合組反勒索軟體任務小組 打造完整技術標準

針對近年來持續猖獗的勒索軟體威脅，安全與科技研究所 (The Institute for Security and Technology,IST)與微軟、McAfee、Citrix等19家安全相關安全軟、硬體業者共同組成反勒索軟體任務小組 (Ransomware Task Force,RTF)，希望藉由建立更完整的反勒索軟體技術標準對抗威脅。

Intel推出代號Maple Ridge控制晶片 讓更多裝置使用Tunderbolt 4連接埠

雖然Intel已經將Tunderbolt 4控制晶片整合進代號Tiger Lake的第11代Core系列處理器，讓更多周邊配件廠商可以更容易打造對應Tunderbolt 4傳輸規範的產品。而針對非第11代Core系列處理器裝置使用需求，Intel稍早則是宣布推出代號Maple Ridge的Tunderbolt 4控制晶片JHL8540。

新榮耀與微軟簽協定 筆記型電腦用Win10系統

榮耀今（24）宣佈與微軟簽署全球合作協議。榮耀筆電將採用微軟Windows 10作為官方作業系統。這是榮耀從華為剝離後第...

蘋果2021哪些最令人期待？iPhone、服務、眼鏡入列

新冠肺炎疫情肆虐的2020是難熬的一年，但對持有蘋果公司股票者而言卻是豐收年，畢竟蘋果股價年初迄今飆漲79%。蘋果投資人...

Elon Musk：過去曾試圖將Tesla轉賣給蘋果 但未能獲得青睞

隨著近期再度傳出蘋果打造自駕車輛，並且將以全新磷酸鐵鋰材質電池運作的消息，Tesla執行長Elon Musk稍早透過Twitter透露，過去曾在Tesla發展低迷期間考慮將Tesla轉售給蘋果，卻未能獲得蘋果執行長Tim Cook青睞，甚至沒有當面討論機會。

熱門新聞

5G網速輸了？中華電：路遙知馬力

哪款手機CP值最高？ 網狂推「國產這隻」超好用

小米10 Lite快速動手玩！最平價的S765G 5G手機

新榮耀與微軟簽協定 筆記型電腦用Win10系統

手機不慎落海…釣客兩週後原地找回 網友直呼：奇蹟般重逢

蘋果2021哪些最令人期待？iPhone、服務、眼鏡入列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。