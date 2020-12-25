Zoom可能擴展電子郵件、行事曆等服務 與微軟、Google等業者競爭線上協作市場

The Information網站報導指稱，Zoom正積極擴展線上視訊應用以外市場，將有可能藉此與微軟、Slack、Google等同性質服務形成更直接的競爭關係。

依照報導表示，Zoom目前已經投入電子郵件、行事曆等服務，預期會在明年進入測試階段，而電子郵件服務預期會在較早時間點推出，其次才會推出行事曆服務。

今年由於新型冠狀病毒疫情影響，使得Zoom在內線上會議軟體服務使用比例大增，同時也因為居家辦公或遠距工作需求增加，使得Zoom計畫朝向多元應用模式發展，而非僅聚焦在線上視訊會議功能，一如微軟的Teams、Google的Workspace，以及目前併入Saleforce的Slack均提供多元工作所需服務，讓使用者能在單一服務內使用包含視訊、文件編輯、線上協作、行事曆與電子郵件等功能，藉此提高工作效率。

在相關報導中，更指出Zoom未來將會旗下服務整合線上討論，加入Asana線上協同服務，以及Dropbox線上文件儲存與編輯應用功能，藉此讓Zoom服務更為完整。

不過，Zoom並未對此報導作回應。而在報導中也提到Zoom將持續觀察疫情接下來的影響，藉此決定未來服務發展走向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》