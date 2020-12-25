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OPPO公布Reno 5 Pro+上市資訊 揭曉藝術家合作款式「變色幻境」限定版

聯合新聞網 / 楊又肇

日前預告將在12月24日推出的Reno 5 Pro+，稍早由OPPO正式揭曉上市資訊，並且如先前預告率先搭載與Sony合作的全新感光元件IMX766。

以時間點來看的話，預期Reno 5 Pro+將會是OPPO在市場上推出的最後一款Snapdragon 865處理器應用機種，接下來應該就會準備推出採用Snapdrasgon 888處理器的新機。

在先前已經對外揭曉的「星河入夢」漸變色，以及純黑配色設計的「浮光夜影」，OPPO更在Reno 5 Pro+新增與藝術家Joshua Vides合作的「變色幻境」限定版，藉由電致變色技術讓手機可在藍色、灰色之間變換，標榜可對應3萬次以上的變色使用壽命，大致可對應3年以上使用時間。

硬體規格方面，Reno 5 Pro+採用Full HD+解析度、雙側曲面設計的6.55吋螢幕，支援90Hz畫面更新率，並且搭載8GB或12GB記憶體，另外也提供128GB或256GB儲存容量，電池容量則是4500mAh，支援65W有線快充。

相機部分，前方螢幕採用左上角開孔設計的3200萬畫素視訊鏡頭，背後主相機鏡頭模組則在f/1.8光圈設計廣角鏡頭搭載1/1.56吋、對應1.0μm單一畫素感光面積與5000萬畫素的Sony IMX766 CMOS感光元件，分別對應四合一畫素合併與全畫素全向對焦，支援DOL-HDR (數位重疊高動態範圍技術)，藉此在靜態拍攝、動態錄影帶來更高動態範圍表現，同時也加入光學防震設計。

其他鏡頭部分，則包含支援5倍混合光學變焦的1300萬畫素長焦鏡頭、1600萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭，另外也搭載色溫感應元件，藉此判斷正確色彩及白平衡設定。

建議售價部分，Reno5 Pro+將以人民幣3999元起跳價格銷售，預計從即日起開放中國市場預購，將會在12月29日正式銷售，而與藝術家Joshua Vides合作的「變色幻境」限定版，則預計在明年1月18日才會開放預購，建議售價則是人民幣4499元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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