Elon Musk：過去曾試圖將Tesla轉賣給蘋果 但未能獲得青睞

隨著近期再度傳出蘋果打造自駕車輛,並且將以全新磷酸鐵鋰材質電池運作的消息,Tesla執行長Elon Musk稍早透過Twitter透露,過去曾在Tesla發展低迷期間考慮將Tesla轉售給蘋果,卻未能獲得蘋果執行長Tim Cook青睞,甚至沒有當面討論機會。

依照Elon Musk說明,過去曾希望以600億美元價格將Tesla轉讓給蘋果,而這個價格僅為當時Tesla市值約十分之一。Tesla在2017年設法推動鎖定大眾市場需求的Model 3銷量時,曾燃燒大筆費用增加車輛產能,卻必須長時間等待資金回收,因此當時Elon Musk幾乎面臨投資股東質疑,以及市場嘲諷等壓力,甚至當時更有看法認為Tesla可能無法續存。

不過,在近期又開始傳聞蘋果造車消息時,突然提及過去曾考慮將公司轉售給蘋果,不少人也認為Elon Musk希望藉由搭上話題吸引更多人對Tesla的關注,另一方面也有意將Tesla與蘋果造車發展上等號,藉此暗示Tesla也有能力改變傳統車廠發展模式,甚至推動更龐大電動車市場成長規模。

尤其在提及蘋果採用全新磷酸鐵鋰材質電池時,Elon Musk也表示在上海生產工廠製作的電池採用相同設計,更顯然希望讓眾人認為蘋果造車模式與Tesla相仿。但Elon Musk認為蘋果藉由單芯電池設計的可能性不高,因為無法提供足夠電壓產生車輛動力,認為有可能採取多組電池串接模式,藉此產生足夠動力。

目前蘋果方面並未證實是否投入車輛製作,但確實已經在車載系統、數位鑰匙部分與眾多車廠合作,讓iPhone應用與車款連結加深。而就市場看法認為,如同iPhone過去改變手機市場,預期蘋果加入車輛設計發展後,同樣也會改變傳統車廠發展模式。

Strange, if true.



- Tesla already uses iron-phosphate for medium range cars made in our Shanghai factory.



- A monocell is electrochemically impossible, as max voltage is ~100X too low. Maybe they meant cells bonded together, like our structural battery pack?