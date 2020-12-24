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Elon Musk：過去曾試圖將Tesla轉賣給蘋果 但未能獲得青睞

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著近期再度傳出蘋果打造自駕車輛，並且將以全新磷酸鐵鋰材質電池運作的消息，Tesla執行長Elon Musk稍早透過Twitter透露，過去曾在Tesla發展低迷期間考慮將Tesla轉售給蘋果，卻未能獲得蘋果執行長Tim Cook青睞，甚至沒有當面討論機會。

依照Elon Musk說明，過去曾希望以600億美元價格將Tesla轉讓給蘋果，而這個價格僅為當時Tesla市值約十分之一。Tesla在2017年設法推動鎖定大眾市場需求的Model 3銷量時，曾燃燒大筆費用增加車輛產能，卻必須長時間等待資金回收，因此當時Elon Musk幾乎面臨投資股東質疑，以及市場嘲諷等壓力，甚至當時更有看法認為Tesla可能無法續存。

不過，在近期又開始傳聞蘋果造車消息時，突然提及過去曾考慮將公司轉售給蘋果，不少人也認為Elon Musk希望藉由搭上話題吸引更多人對Tesla的關注，另一方面也有意將Tesla與蘋果造車發展上等號，藉此暗示Tesla也有能力改變傳統車廠發展模式，甚至推動更龐大電動車市場成長規模。

尤其在提及蘋果採用全新磷酸鐵鋰材質電池時，Elon Musk也表示在上海生產工廠製作的電池採用相同設計，更顯然希望讓眾人認為蘋果造車模式與Tesla相仿。但Elon Musk認為蘋果藉由單芯電池設計的可能性不高，因為無法提供足夠電壓產生車輛動力，認為有可能採取多組電池串接模式，藉此產生足夠動力。

目前蘋果方面並未證實是否投入車輛製作，但確實已經在車載系統、數位鑰匙部分與眾多車廠合作，讓iPhone應用與車款連結加深。而就市場看法認為，如同iPhone過去改變手機市場，預期蘋果加入車輛設計發展後，同樣也會改變傳統車廠發展模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

上海 馬斯克 蘋果

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