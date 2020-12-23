蘋果打造自駕車輛傳於2024年量產 採用全新電池與光達設計

日前才傳出蘋果最快可能會在明年第三季公布旗下自駕車輛產品，路透新聞更進一步報導指稱此款自駕車輛將會在2024年進入生產，並且採用突破性電池技術，藉此提高車輛運作行駛距離，同時也能降低電池製造成本。

而路透新聞報導所指時間，恰好與日前天風證券分析師郭明錤表示蘋果自駕車輛將會在2023年至2025年之間問世的說法相符，但蘋果方面同樣未對此傳聞作任何回應。

消息指稱，蘋果已經與外部合作廠商打造用於測距，並且協助自駕車輛建構3D立體視覺的光達元件，其中部分光達元件技術源自蘋果內部開發設計，但不確定是否與iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max採用光達設計相仿。

而在電池部分，蘋果預期採用單芯設計，並且採用活性材料填充的電池規格，其中包含磷酸鐵鋰成分，藉此降低電池使用過程發熱情況，不僅可讓電池對應續航距離更長，同時也能確保使用安全。

相關看法認為，如同iPhone改變手機生態一樣，預期蘋果也會藉其自駕車輛設計改變傳統車輛市場發展模式。

不過，市場對於蘋果打造自駕車輛產品的看法不一，部分看法認為蘋果並非準備打造一款可量產上市的自駕車輛，而是計畫與車廠合作車載平台，例如目前已經與眾多車廠合作CarPlay服務應用，同時也與BMW合作CarKey數位鑰匙功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》