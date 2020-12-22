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Bob Swan傳明年初退任執行長 Intel鎖定三名適合接任人選

聯合新聞網 / 楊又肇

Reddit論壇網站消息指稱，Intel執行長Bob Swan將準備退任，公司預計最快會在明年第一季財報公布時對外宣布此消息。同時，知情人士也透露目前Intel已經鎖定三名適合接任執行長的人選。

不過，目前暫時還沒有太多關於接任Bob Swan的候選人名單細節。

Intel前任執行長Brian Krzanich，因為在2018年違反公司禁止內部親密交往政策，最終辭去Intel執行長職務，並且由當時仍擔任Intel財務長的Bob Swan擔任臨時執行長，直到2019年初才進一步轉認為正式執行長身分，而財務長職務則轉由Intel財務部門副總裁Todd Underwood臨時接任。

在經歷兩年多的發展中，顯然將呼應Bob Swan原本表示不會永久擔任執行長職位的說法，將由Intel董事會繼續尋找合適人選接手擔任執行長。而知情人士則是透露目前Intel已經鎖定三名合適人選，但目前暫時還無法確認具體細節。

由於消息來源為Reddit論壇網站，因此難以確認消息是否為真。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Reddit Intel

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