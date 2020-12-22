傳聞中的「i Car」明年第三季亮相？蘋果開始要求台灣車零件商備貨

蘋果從很早之前就陸續傳出準備打造具備自動駕駛功能的電動車消息，而近期更有說法指稱蘋果最快會在明年第三季對外公布此款產品。

事實上，蘋果內部確實有不少工程人員投入車輛應用設計，其中包含可作為車輛導航及娛樂系統的CarPlay功能，以及今年推出可模擬車輛數位鑰匙的CarKey功能，讓使用者透過手機解鎖車輛，同時也宣布與BMW車款合作此項功能。

至於是否推出市場傳聞許久的「i Car」？不少看法則認為此項產品有可能只是蘋果內部測試項目，甚至有可能只是將蘋果用於蒐集地圖資訊、街景內容的工作車輛誤認為自駕車。不過，更多看法則是傾向相信蘋果也會跨入自動駕駛技術應用領域，進而與更多車廠合作自動駕駛應用服務。

過去在加州街道上被們目擊的「i Car」，有可能只是蘋果用於蒐集地圖資訊與街景內容的工作車輛

依照經濟日報報導指稱，蘋果已經開始要求和大、貿聯-KY、和勤、富田等台灣車用零件商開始備貨，因此被猜測可能準備對外揭曉旗下車輛產品，預期最快會在明年第三季，亦即9月左右的秋季對外揭曉，或許將會成為明年揭曉新款iPhone系列機種時的「One More Thing」。

但是蘋果將會如市場傳聞推出一款具備自動駕駛功能的完整車輛，或是攜手車廠合作搭載其應用功能的車載系統，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》