快訊

專題／新冠疫苗爭奪戰開跑 台灣起步早為何還落後？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳聞中的「i Car」明年第三季亮相？蘋果開始要求台灣車零件商備貨

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果從很早之前就陸續傳出準備打造具備自動駕駛功能的電動車消息，而近期更有說法指稱蘋果最快會在明年第三季對外公布此款產品。

事實上，蘋果內部確實有不少工程人員投入車輛應用設計，其中包含可作為車輛導航及娛樂系統的CarPlay功能，以及今年推出可模擬車輛數位鑰匙的CarKey功能，讓使用者透過手機解鎖車輛，同時也宣布與BMW車款合作此項功能。

至於是否推出市場傳聞許久的「i Car」？不少看法則認為此項產品有可能只是蘋果內部測試項目，甚至有可能只是將蘋果用於蒐集地圖資訊、街景內容的工作車輛誤認為自駕車。不過，更多看法則是傾向相信蘋果也會跨入自動駕駛技術應用領域，進而與更多車廠合作自動駕駛應用服務。

過去在加州街道上被們目擊的「i Car」，有可能只是蘋果用於蒐集地圖資訊與街景內容的工作車輛
過去在加州街道上被們目擊的「i Car」，有可能只是蘋果用於蒐集地圖資訊與街景內容的工作車輛

依照經濟日報報導指稱，蘋果已經開始要求和大、貿聯-KY、和勤、富田等台灣車用零件商開始備貨，因此被猜測可能準備對外揭曉旗下車輛產品，預期最快會在明年第三季，亦即9月左右的秋季對外揭曉，或許將會成為明年揭曉新款iPhone系列機種時的「One More Thing」。

但是蘋果將會如市場傳聞推出一款具備自動駕駛功能的完整車輛，或是攜手車廠合作搭載其應用功能的車載系統，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 自駕車

延伸閱讀

小蘑菇、紅蘋果太可愛了！Just Gold耶誕獻童話魔法

奈良大佛看到膩、青森每天吃蘋果……網友調查「日本47都道府縣」偏見大公開

鴻海印度廠傳試產iPhone 12 集團不評論

傳蘋果暫緩下單 緯創開低走低

相關新聞

傳聞中的「i Car」明年第三季亮相？蘋果開始要求台灣車零件商備貨

蘋果從很早之前就陸續傳出準備打造具備自動駕駛功能的電動車消息，而近期更有說法指稱蘋果最快會在明年第三季對外公布此款產品。

Intel在CES 2021將曝光新品細節！AMD、NVIDIA也會有新品問世

就先前消息指稱，Intel將會在接下來以線上形式舉辦的CES 2021期間公布代號Rocket Lake-S，並且以持續改良14nm製程打造的第11代Core系列處理器，目前更有說法表示Intel將選在美國時間1月11日對外公布，同時也會揭曉Z590晶片組的主機板。

Google預計2022年關閉Android Things發展項目 未來或許改以Fuchsia佈局物聯網市場

Google稍早宣布將於2022年1月5日正式關閉Android Things發展項目，而Android Things Console服務也會從2021年1月5日之後停止受理新非商業項目申請。

中芯國際、DJI等78家中國業者 均被美國列入禁止出口名單

在先前傳出中芯國際將被列入美國禁止出口名單消息後，美國商務部稍早證實包含中芯國際、DJI在內78家中國業者均確定成為禁止出口對象。

微軟可能針對Azure伺服器、Surface系列產品 打造自製Arm架構處理器

相關消息指稱，微軟目前正著手以Arm授權架構打造自有處理器產品，預計用於旗下Azure雲端服務的伺服器，以及旗下Surface系列機種。

Google 的「Android Things」 物聯網裝置作業系統，將於 2022 年關閉

Android Things 是 Google 旗下的 IoT 物聯網作業系統，但在 2019 年官方重新定位聚焦在提供 OEM 夥伴生產智慧顯示器、智慧喇叭上，只是… Android Thing 系統一直未見起色，也因此 Google 宣布將關閉 Android Thing 平台。

找不到適合的口紅色號？Google 搜尋引擎利用 AR 虛擬試妝幫你找

出門沒化妝也想拍氣色好的網美照？沒關係！Instagram 等提供美妝修圖 App 有虛擬化妝功能可以幫你，但問題是逛街購物時想找適合自己的口紅色號要怎麼找呢？

FB留言「GG」跳出彩蛋！ 2隻造型手擊拳動畫現身

社群軟體Facebook歷年來都會默默推出許多小彩蛋，讓許多網友都相當驚喜，近日有Facebook用戶發起留言「GG」活動，原來只要在貼文底下留「GG」，字體不只會變成粉紅色，點擊字體時還會出現彩蛋，有2隻造型手臂從螢幕兩側跳出擊拳，出現5秒動畫，不過該特效電腦版Facebook似乎無法顯示。

經過一年多的等待 歐盟終於批准Google收購Fitbit

去年11月宣布以21億美元價格收購Fitbit，經過一年多的時間，終於獲得歐盟批准。

獲得加州首張自駕車接駁服務許可 Zoox終於推出第一款自駕車

在2018年獲得加州首張自駕車接載服務許可執照，並且在今年6月由亞馬遜收購的自駕車新創公司Zoox，稍早公布旗下第一款無方向盤設計，並且以「robotaxi」為稱的全自駕電動公車。

加州第22號提案通過後 Uber、Lyft開始調漲司機工資與福利津貼

在加州第22號提案獲得過半支持，使得Uber、Lyft與DoorDash在內零工經濟模式得以續存後，包含Uber及Lyft均調整合作司機工資，藉此符合以加州每小時13美元最低工資計算方式為基礎，額外增加20%，預計在明年開始將會提高至每小時14美元。

暗示將推出Galaxy S21 三星透露新款Exynos處理器即將登場

在三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文博士發文，暗示結合Galaxy Note系列產品使用體驗的旗艦手機即將亮相之後，三星更透過YouTube影片透露新款處理器即將登場。

熱門新聞

內部員工認為高層趕著讓遊戲上市的決定 導致《電馭叛客2077》Bug不斷

HomePod mini開箱實測 這3個搭配iPhone的新功能超酷炫

傳聞中的「i Car」明年第三季亮相？蘋果開始要求台灣車零件商備貨

Google預計2022年關閉Android Things發展項目 未來或許改以Fuchsia佈局物聯網市場

中華資安國際通過ISO 17025認可 數位鑑識服務接軌世界

Intel在CES 2021將曝光新品細節！AMD、NVIDIA也會有新品問世

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。