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專題／新冠疫苗爭奪戰開跑 台灣起步早為何還落後？

Intel在CES 2021將曝光新品細節！AMD、NVIDIA也會有新品問世

聯合新聞網 / 楊又肇

就先前消息指稱，Intel將會在接下來以線上形式舉辦的CES 2021期間公布代號Rocket Lake-S，並且以持續改良14nm製程打造的第11代Core系列處理器，目前更有說法表示Intel將選在美國時間1月11日對外公布，同時也會揭曉Z590晶片組的主機板。

Intel預計會透過約30分鐘長的發表時間介紹新款桌機版處理器，另外也預期會宣布推出採標準電壓設計的第11代行動版Core處理器H系列 (Tiger Lake-H)。

另外，Intel選在CES 2021揭曉新一代桌機版處理器之後，預計會在3月1日開放預購，並且在3月19日開放銷售。不過，是否會因為其他因素延後，目前暫時還無法確認。

由於搭載Z590晶片組的新款主機板依然維持使用LGA1200接口，因此依然可以跟先前舊款處理器相容，同時也代表新款處理器也能用於舊款Z490晶片組主機板，只是可能無法發揮完整運算應用效能。

其他部分，還包含Intel計畫在新一代桌機版Core處理器也跟進換上全新識別貼紙設計，將取消在識別貼紙標示第幾代規格，未來僅會簡化至僅有Core i3、Core i5、Core i7、Core i9等級劃分，並不會特別標示第11代規格設計。

不過，消費者依然可透過處理器具體型號判讀是否為第11代規格。

就先前傳出消息，代號Rocket Lake-S的第11代Core系列處理器，將會導入Cypress Cove CPU設計，最高對應8核心、16線程，並且導入Xe顯示設計、支援DDR4-3200記憶體，以及PCIe 4.0、USB 3.2 Gen.2x2 20Gbps連接埠與包含VNNI在內的DL Boost人工智慧指令集，顯示輸出則支援最多3組4K@60fps，或是2組5K@60fps。

預計推出型號部分，則包含最高8核心設計的Core i9-11900K、Core i7-11700K，以及最高6核心的Core i5-11600K、Core i511400等，最高運作時脈則介於4.8GHz-5.3GHz，並未包含10核心設計版本。

而除了Intel，包含AMD也會揭曉新一代APU產品線，其中包含採用Zen 3架構設計的Ryzen 5000系列，以及對應桌機與筆電使用的Radeon RX6700系列顯示卡。至於NVIDIA方面則預計會公布新款筆電用GPU產品，將把GeForce RTX 30系列顯示卡帶到筆電使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

CES Intel AMD NVIDIA

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