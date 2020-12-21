Google預計2022年關閉Android Things發展項目 未來或許改以Fuchsia佈局物聯網市場

Google稍早宣布將於2022年1月5日正式關閉Android Things發展項目，而Android Things Console服務也會從2021年1月5日之後停止受理新非商業項目申請。

Android Things項目的前身是Project Brillo，原本定調為所有可連網裝置應用平台，作為Google以Android佈局物聯網市場發展作業系統。不過，由於更多物聯網裝置傾向使用更輕量的作業系統如Linux、Raspberry Pi，使得Google在2019年宣布將Android Things發展項目轉向聚焦智慧喇叭、監控攝影鏡頭與路由器應用。

此次宣布準備關閉消息，主因在於此發展項目未能吸引眾多廠商青睞，從2015年提出，直到2018年才有部分廠商如聯想、華碩等採用，並且推出對應產品，但始終未能在市場產生足夠影響力道，因此讓Google決定關閉此發展項目。

在2022年1月5日之後，所有Android Things Console服務內容數據都會被刪除。不過，結束Android Things發展項目，並非意味Google將捨棄物聯網應用佈局，預期未來仍會透過Android作業系統，或是接下來即將擴大推廣的Fuchsia作業系統接手發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》