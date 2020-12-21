快訊

台南21歲女護理師被酒駕撞今拔管 母淚訴：愛女再也回不了家

評／故意裝聾耍特權？身為聽覺障礙者，我所經歷的那些事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google預計2022年關閉Android Things發展項目 未來或許改以Fuchsia佈局物聯網市場

聯合新聞網 / 楊又肇

Google稍早宣布將於2022年1月5日正式關閉Android Things發展項目，而Android Things Console服務也會從2021年1月5日之後停止受理新非商業項目申請。

Android Things項目的前身是Project Brillo，原本定調為所有可連網裝置應用平台，作為Google以Android佈局物聯網市場發展作業系統。不過，由於更多物聯網裝置傾向使用更輕量的作業系統如Linux、Raspberry Pi，使得Google在2019年宣布將Android Things發展項目轉向聚焦智慧喇叭、監控攝影鏡頭與路由器應用。

此次宣布準備關閉消息，主因在於此發展項目未能吸引眾多廠商青睞，從2015年提出，直到2018年才有部分廠商如聯想、華碩等採用，並且推出對應產品，但始終未能在市場產生足夠影響力道，因此讓Google決定關閉此發展項目。

在2022年1月5日之後，所有Android Things Console服務內容數據都會被刪除。不過，結束Android Things發展項目，並非意味Google將捨棄物聯網應用佈局，預期未來仍會透過Android作業系統，或是接下來即將擴大推廣的Fuchsia作業系統接手發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網

延伸閱讀

考不上台大怪它？ 大考中心挨轟 Google評價僅2顆星

Google 的「Android Things」 物聯網裝置作業系統，將於 2022 年關閉

找不到適合的口紅色號？Google 搜尋引擎利用 AR 虛擬試妝幫你找

經過一年多的等待 歐盟終於批准Google收購Fitbit

相關新聞

中芯國際、DJI等78家中國業者 均被美國列入禁止出口名單

在先前傳出中芯國際將被列入美國禁止出口名單消息後，美國商務部稍早證實包含中芯國際、DJI在內78家中國業者均確定成為禁止出口對象。

FB留言「GG」跳出彩蛋！ 2隻造型手擊拳動畫現身

社群軟體Facebook歷年來都會默默推出許多小彩蛋，讓許多網友都相當驚喜，近日有Facebook用戶發起留言「GG」活動，原來只要在貼文底下留「GG」，字體不只會變成粉紅色，點擊字體時還會出現彩蛋，有2隻造型手臂從螢幕兩側跳出擊拳，出現5秒動畫，不過該特效電腦版Facebook似乎無法顯示。

Google預計2022年關閉Android Things發展項目 未來或許改以Fuchsia佈局物聯網市場

Google稍早宣布將於2022年1月5日正式關閉Android Things發展項目，而Android Things Console服務也會從2021年1月5日之後停止受理新非商業項目申請。

微軟可能針對Azure伺服器、Surface系列產品 打造自製Arm架構處理器

相關消息指稱，微軟目前正著手以Arm授權架構打造自有處理器產品，預計用於旗下Azure雲端服務的伺服器，以及旗下Surface系列機種。

Google 的「Android Things」 物聯網裝置作業系統，將於 2022 年關閉

Android Things 是 Google 旗下的 IoT 物聯網作業系統，但在 2019 年官方重新定位聚焦在提供 OEM 夥伴生產智慧顯示器、智慧喇叭上，只是… Android Thing 系統一直未見起色，也因此 Google 宣布將關閉 Android Thing 平台。

找不到適合的口紅色號？Google 搜尋引擎利用 AR 虛擬試妝幫你找

出門沒化妝也想拍氣色好的網美照？沒關係！Instagram 等提供美妝修圖 App 有虛擬化妝功能可以幫你，但問題是逛街購物時想找適合自己的口紅色號要怎麼找呢？

經過一年多的等待 歐盟終於批准Google收購Fitbit

去年11月宣布以21億美元價格收購Fitbit，經過一年多的時間，終於獲得歐盟批准。

獲得加州首張自駕車接駁服務許可 Zoox終於推出第一款自駕車

在2018年獲得加州首張自駕車接載服務許可執照，並且在今年6月由亞馬遜收購的自駕車新創公司Zoox，稍早公布旗下第一款無方向盤設計，並且以「robotaxi」為稱的全自駕電動公車。

加州第22號提案通過後 Uber、Lyft開始調漲司機工資與福利津貼

在加州第22號提案獲得過半支持，使得Uber、Lyft與DoorDash在內零工經濟模式得以續存後，包含Uber及Lyft均調整合作司機工資，藉此符合以加州每小時13美元最低工資計算方式為基礎，額外增加20%，預計在明年開始將會提高至每小時14美元。

暗示將推出Galaxy S21 三星透露新款Exynos處理器即將登場

在三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文博士發文，暗示結合Galaxy Note系列產品使用體驗的旗艦手機即將亮相之後，三星更透過YouTube影片透露新款處理器即將登場。

Computex 2021將恢復實體形式展出 明年6月南港展覽館登場

雖然因為疫情使得美國、歐洲等地區原定舉辦活動均調整為線上，甚至取消，同時對於明年是否恢復舉辦實體活動保持觀望，或是決定維持以線上形式呈現，但中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳稍早透過線上預錄影片形式宣布，明年度的Computex 2021將恢復實體形式展出，另外也將配合人工智慧與虛實整合形式呈現，藉此打破物理限制，讓國際買家能與廠商進行更直接互動。

谷歌當機差點害他在屋內被凍壞！ 網見「神助手」解圍卻笑了

Google昨晚8點多發生大規模服務系統癱瘓問題，包含Gmail、YouTube等重要服務無法運作，令不少網友抓狂直呼根本是「世界末日」。有一名日本網友就在網路上分享他所遇到的慘況，由於Google服務失效，家中所有透過Google Home控制的智慧家電全都無法運作，導致在寒冷的冬天裡無法開啟暖氣，讓他焦急在Twitter上發文急尋解方，然而故事最後他成功找到解救他的「神助手」，沒想到網友看了卻忍不住笑意。

熱門新聞

iPhone 12 Pro拍照放大絕 Apple ProRaw攝影師實測心得

讓老舊PC能藉由Chrome OS復活的Neverware 由Google出資收購

Google預計2022年關閉Android Things發展項目 未來或許改以Fuchsia佈局物聯網市場

三星證實在1月12日揭曉新款處理器 預期就是Exynos 2100

SteelSeries收購周邊配件商KontrolFreek 擴展更大全球市場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。