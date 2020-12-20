中芯國際、DJI等78家中國業者 均被美國列入禁止出口名單

在先前傳出中芯國際將被列入美國禁止出口名單消息後，美國商務部稍早證實包含中芯國際、DJI在內78家中國業者均確定成為禁止出口對象。

在此之前，美國國防部就已經透過委外廠商SOS International製作報導，認定中芯國際與中國軍方有深入合作關係，指稱中芯國際對美國安全與海外發展政策將會帶來潛在影響風險。因此美國商務部最終決定將中芯國際列入禁止出口名單，顯然並不意外。

而此次同樣被列入禁止出口名單的DJI，則同樣在先前也被認定可能被用於進行諜報作業，甚至可能影響軍事相關安全，因此這次被列為禁止出口對象，同樣也不意外。

依照美國商務部部長Wilbur Ross說明，認為中芯國際與中國軍方有密切往來關係，不少軍方使用設備所搭載運算元件均由中芯國際生產製作，因此在近期開始針對美國境內供應商對中芯國際出口提供設備、原物料等項目進行限制，甚至開始要求供應商必須取得相關許可證明才能繼續與中芯國際合作往來。

至於DJI與其他76家同樣被列入禁止出口名單的中國業者一樣，同樣被認定危害美國境內安全，或是藉由美國提供技術危害安全、人權等情況，因此同樣被列入禁止出口名單。而加上同樣被禁的中芯國際，此次總計有78家中國業者被美國商務部列入禁止出口對象。

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