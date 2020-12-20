微軟可能針對Azure伺服器、Surface系列產品 打造自製Arm架構處理器

相關消息指稱，微軟目前正著手以Arm授權架構打造自有處理器產品，預計用於旗下Azure雲端服務的伺服器，以及旗下Surface系列機種。

不過，目前也有說法指出微軟自製處理器僅用於Azure服務的伺服器，並未包含對應Surface系列產品使用版本，而微軟與Arm方面則未對此傳聞作任何回應。

在此之前，包含Facebook、AWS都已經藉由Arm架構打造其伺服器產品，而Google方面也透過自行打造的TPU推動伺服器運算效能，顯然相比藉由既有x86架構的處理器設計，透過自製設計將能更符合不同運算需求，並且讓電力損耗控制在最低範圍。

因此，若微軟也考慮藉由Arm架構打造自有伺服器使用處理器，預期也會基於相同因素，讓旗下Azure雲端服務能以更節電形式發揮更高運算效能。

至於在Surface系列產品部分，其實微軟先前已經與Qualcomm、NVIDIA合作Arm架構處理器，即便近期用在新款Surface Pro X的SQ1處理器，實際上就是以Qualcomm打造的Snapdragon 8cx為基礎。而後續更新裡，微軟也宣布在新款Surface Pro X搭載SQ2處理器Sㄍㄧ，本質上也是基於第二代Snapdragon 8cx處理器打造。

以目前來看，微軟在Surface系列產品維持既有跟Intel、AMD、Qualcomm等處理器業者合作相對較能發揮規模效益，同時以目前Windows PC產品線更加多元情況來看，維持既有跟多元處理器業者合作也比較合適。

但這樣的情況，並不代表微軟日後不會針對Surface系列機種自行打造處理器產品，只是相較Azure雲端服務應用模式，微軟應該還是會在Windows PC市場維持多元硬體規格使用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》