FB留言「GG」跳出彩蛋！ 2隻造型手擊拳動畫現身
社群軟體Facebook歷年來都會默默推出許多小彩蛋，讓許多網友都相當驚喜，近日有Facebook用戶發起留言「GG」活動，原來只要在貼文底下留「GG」，字體不只會變成粉紅色，點擊字體時還會出現彩蛋，有2隻造型手臂從螢幕兩側跳出擊拳，出現5秒動畫，不過該特效電腦版Facebook似乎無法顯示。
許多網友紛紛在貼文留言，但不是每個人都可直接觸發動畫，無論是用大寫、小寫都沒有效果，另外經實測後，Facebook電腦版輸入GG也不會觸發，唯有使用手機、平板才可體驗新彩蛋。不過不少人都不知道GG彩蛋的具體意義。
事實上， Facebook有所謂Text Delights功能，若是在貼文或留言處留下「GG」、「Congrats/ congratulations」、「Wonderful time」、「Best wishes」、「You’re the best」、「You’ve got this/ you got this/ you can do it」、「Xo/ xoxo/ xoxoxo」等，也會出現動畫。由於「GG」代表遊戲中Good Game的縮寫，許多人猜測可能跟遊戲有關，不過實際答案仍要等官方宣布，才可知悉。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言