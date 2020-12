FB留言「GG」跳出彩蛋！ 2隻造型手擊拳動畫現身

社群軟體Facebook歷年來都會默默推出許多小彩蛋,讓許多網友都相當驚喜,近日有Facebook用戶發起留言「GG」活動,原來只要在貼文底下留「GG」,字體不只會變成粉紅色,點擊字體時還會出現彩蛋,有2隻造型手臂從螢幕兩側跳出擊拳,出現5秒動畫,不過該特效電腦版Facebook似乎無法顯示。

許多網友紛紛在貼文留言,但不是每個人都可直接觸發動畫,無論是用大寫、小寫都沒有效果,另外經實測後,Facebook電腦版輸入GG也不會觸發,唯有使用手機、平板才可體驗新彩蛋。不過不少人都不知道GG彩蛋的具體意義。

事實上, Facebook有所謂Text Delights功能,若是在貼文或留言處留下「GG」、「Congrats/ congratulations」、「Wonderful time」、「Best wishes」、「You’re the best」、「You’ve got this/ you got this/ you can do it」、「Xo/ xoxo/ xoxoxo」等,也會出現動畫。由於「GG」代表遊戲中Good Game的縮寫,許多人猜測可能跟遊戲有關,不過實際答案仍要等官方宣布,才可知悉。