LINE Clova人工智慧應用登台 數位身分識別、智慧電話接聽服務導入應用

從2017年便開始在日本境內推行的LINE人工智慧技術Clova，終於在今年度於台灣舉辦的LINE TECHPULSE 2020年度開發者大會宣布引進計畫，預計讓Clova相關技術能在台灣市場落實應用，其中包含NLU (自然語言理解)、Face (臉部辨識)、OCR (光學字元辨識)、STT (語音辨識)，並且確定導入CLOVA Chatbot、CLOVA Face、CLOVA OCR基礎應用技術，以及統整這些技術的應用解決方案，包含LINE eKYC數位身分識別與LINE AiCall智慧電話接聽服務。

今年宣布將LINE Clova品牌與LINE Brain品牌合併，藉由全新LINE Clova品牌持續推動人工智慧應用技術，同時藉由過去持續累積學習訓練成果，LINE Clova人工智慧技術已經廣泛應用在LINE旗下服務，例如內容推薦、內容搜尋，或是目前被廣泛使用的LINE聊天機器人。

依照LINE公布數據，目前透過以Clova技術為基礎的聊天機器人數量已經累積達44個，並且建立高達100萬筆問答資料庫，累積使用人數更超過1億，總計累積對話約達17億組規模，同時更透過這些資料量持續訓練自然語言理解等互動應答能力，讓人工智慧與人互動可以變得更加自然。

同時，在人工智慧發展目標部分，LINE強調將打造更友善的人工智慧技術，並且貼近使用者實際需求，協助解決生活及商業上的繁瑣問題。

將CLOVA Chatbot、CLOVA Face、CLOVA OCR基礎應用技術帶進台灣

此次說明裡，LINE宣布從即日起開放台灣企業使用Clova Chatbot功能，配合Chatbot builder工具，即可快速建立具人工智慧的聊天機器人，並且能與LINE本身服務，以及外部服務平台串接。

而此次同步開放使用的Clova Face臉部識別技術，除了透過影像識別方式偵測人臉，同時也會配合判斷臉部特徵與表情進行識別比對，甚至能進一步判斷可能年齡、性別與當下心情，讓開發者能藉此打造身分識別，或是其他應用臉部識別的服務內容。

至於Clova OCR技術則可配合資料強化演算提高識別精準度，並且打造對應不同識別需求的應用技術，例如對應文字識別精準度較高的general OCR，或是針對特定樣式、規格的specialized OCR，另外也包含操作介面簡易，並且具備深度學習等人工智慧運算邏輯的OCR Builder，讓開發者能針對設計需求導入不同應用技術。

藉由多項基礎技術打造的人工智慧解決方案，以及LINE AiCall服務同步登台

在目前的人工智慧技術應用，LINE主要還是將多項基礎技術統整，並且建構不同人工智慧技術解決方案，例如提供企業打造數位身分是別的LINE eKYC，便是串接Clova Face臉部識別技術與Clova OCR技術。

而過去以DUET為稱，後續以LINE AiCall作為正式名稱的智慧電話接聽服務，在此次活動中也確定引進台灣市場應用。

不過，由於相關應答依然需要大量數據進行訓練，因此目前將會先以試行方式與在地業者洽談合作，例如先前在日本市場推出時，同樣也是先在特定業者提供使用，藉此測試實際應用狀況，預期在累積更完整學習經驗後，將能進一步落實在更多應用場景。

依照LINE說明，相比過往STT (Speech to Text,語音轉文字)技術必須透過聲學模型 (Acoustic model)、語言模型 (Language model)、發音模型 (Pronunciation model)建構，但在LINE AiCall服務僅需透過單一NEST模型 (Natral End-to-end Speech Transcriber,自然端到端與語音轉譯)，即可將日常生活中隨興對話，或是較長語句轉換為數位文字，讓電腦系統進行識別分析，進而判斷做出合適應答結果。

甚至，藉由人工智慧分析輔助，LINE AiCall服務即使在店內吵雜環境依然可以順利分辨電話端的對話內容。

類似應用功能，Google在美國境內也已經開始推行Duplex服務，讓人工智慧能協助代接電話，或是成為店家幫忙受理訂位、服務預約。不過，目前此項服務仍僅先在美國地區推廣為主，雖然也已經在紐西蘭地區進行測試，但暫時尚未開放全球市場使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》