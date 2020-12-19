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經過一年多的等待 歐盟終於批准Google收購Fitbit

聯合新聞網 / 楊又肇

去年11月宣布以21億美元價格收購Fitbit，經過一年多的時間，終於獲得歐盟批准。

如同先前Google強調不會將用戶健康數據用於廣告業務，歐盟在相關說明中表示，在Google遵循將蒐集數據以合理形式公開分享使用，並且承諾不會將數據應用在廣告投放，並且透過API形式開放使用數據原則下，同意Google收購Fitbit。

除此之外，歐盟也要求Google必須秉持開放原則，在提供給第三方廠商使用的工具內容必須維持一致體驗，並且必須未來10年遵守相關承諾，僅在特定情況下才能進行調整。

同時，歐盟也認為即便Fitbit在歐盟市場有一定銷售佔比，但是場仍有蘋果、Garmin、三星等業者競爭，因此認為Google收購Fitbit在產品選擇上並不會造成市場壟斷。

而在取得歐盟同意收購之後，Google依然需要取得美國境內監管機構同意，才能順利完成收購Fitbit，但以目前Google面臨被美國司法部，以及各州聯合起訴違反市場壟斷，恐怕要獲准收購Fitbit，可能回有一定難度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 Fitbit Google

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