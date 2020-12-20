找不到適合的口紅色號？Google 搜尋引擎利用 AR 虛擬試妝幫你找

出門沒化妝也想拍氣色好的網美照？沒關係！Instagram 等提供美妝修圖 App 有虛擬化妝功能可以幫你，但問題是逛街購物時想找適合自己的口紅色號要怎麼找呢？

Google 將進軍 AR 擴增實境虛擬化妝領域，未來只要在 Google 搜尋引擎輸入美妝品牌，搭配手機相機拍照功能，就能在螢幕上試妝，找出適合自己的美妝色號。

Google 與專門開發 AR 擴增實境美妝軟體公司 ModiFace、Perfect Corp 合作，使用者可以透過 Google 搜尋引擎試妝，只要在螢幕上按一按、點一點就能找出適合自己的口紅色號、眼影顏色，不需要在店裡試裝、卸妝。

據報導，未來將透過 Google 搜尋引擎提供 AR 擴增實境試妝的美妝品牌包括 L’Oreal 巴黎萊雅、MAC Cosmetics、Black Opal、Charlotte Tilbury …等品牌，有數千種口紅和眼影色調可以選擇。

使用者可以在各種膚色測試上妝進而找到合適的顏色，甚至也能幫自己拍照，再利用 AR 功能在自己的影像塗上口紅，確定喜歡的色號後，再看哪些店裡有這些色號風格。

科技媒體 9to5Google 指出這款新的 AR 搜尋體驗會搭配 YouTube 的 3D 廣告讓使用者們體驗，而且將率先在美國推出。

圖片及資料來源：9to5Google、Google

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/176759/，聯合新聞網獲授權轉載。》