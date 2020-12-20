快訊

台鐵南澳、漢本間列車延誤 南下北上西線單線行車

北北基宜大雨特報！ 有局部大雨或豪雨發生機率

Google 的「Android Things」 物聯網裝置作業系統，將於 2022 年關閉

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!

Android Things 是 Google 旗下的 IoT 物聯網作業系統，但在 2019 年官方重新定位聚焦在提供 OEM 夥伴生產智慧顯示器、智慧喇叭上，只是… Android Thing 系統一直未見起色，也因此 Google 宣布將關閉 Android Thing 平台。

Android Things 的前身 Brillo 是 2015 年發表物聯網裝置作業系統 ，在 2016 年底正名為「 Android Things 」，專門負責 IoT 物聯網裝置的作業系統，希望能利用在適合零售、製造業的連網裝置設備上。

不過，Android Things 系統的利用率不太好，因此 Google 不得不在 2019 年宣布轉型。如今 Google 宣布將關閉 Android Things 系統，計畫自 2021 年 1 月 5 日起不再接受申請非商業項目，並且將於 2022 年 1 月 5 日起全面關閉控制台，所有 Android Thing 作業系統項目資料會永久刪除。這也意味著開發者有一年的時間關閉已經建立的 Android Things 系統。

話說回來，關閉 Android Things 系統對 Google 而言似乎沒有太大的傷害，畢竟在過去的五年間，儘管智慧家庭裝置開始普及化，但 Android Things 這個計畫幾乎沒有引起任何關注。

圖片及資料來源：9to5Google

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/176766/，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網

延伸閱讀

Apple TV App將在明年登上更多Google TV裝置

一秒變Podcast模式 Netflix在Android版本新增僅以聲音播放選項

Qualcomm與Google深度合作 確保Android裝置安全性更新長達4年

第3次被告壟斷！ Google遭美38州指控非法操縱搜尋結果

相關新聞

FB留言「GG」跳出彩蛋！ 2隻造型手擊拳動畫現身

社群軟體Facebook歷年來都會默默推出許多小彩蛋，讓許多網友都相當驚喜，近日有Facebook用戶發起留言「GG」活動，原來只要在貼文底下留「GG」，字體不只會變成粉紅色，點擊字體時還會出現彩蛋，有2隻造型手臂從螢幕兩側跳出擊拳，出現5秒動畫，不過該特效電腦版Facebook似乎無法顯示。

Google 的「Android Things」 物聯網裝置作業系統，將於 2022 年關閉

Android Things 是 Google 旗下的 IoT 物聯網作業系統，但在 2019 年官方重新定位聚焦在提供 OEM 夥伴生產智慧顯示器、智慧喇叭上，只是… Android Thing 系統一直未見起色，也因此 Google 宣布將關閉 Android Thing 平台。

找不到適合的口紅色號？Google 搜尋引擎利用 AR 虛擬試妝幫你找

出門沒化妝也想拍氣色好的網美照？沒關係！Instagram 等提供美妝修圖 App 有虛擬化妝功能可以幫你，但問題是逛街購物時想找適合自己的口紅色號要怎麼找呢？

經過一年多的等待 歐盟終於批准Google收購Fitbit

去年11月宣布以21億美元價格收購Fitbit，經過一年多的時間，終於獲得歐盟批准。

獲得加州首張自駕車接駁服務許可 Zoox終於推出第一款自駕車

在2018年獲得加州首張自駕車接載服務許可執照，並且在今年6月由亞馬遜收購的自駕車新創公司Zoox，稍早公布旗下第一款無方向盤設計，並且以「robotaxi」為稱的全自駕電動公車。

加州第22號提案通過後 Uber、Lyft開始調漲司機工資與福利津貼

在加州第22號提案獲得過半支持，使得Uber、Lyft與DoorDash在內零工經濟模式得以續存後，包含Uber及Lyft均調整合作司機工資，藉此符合以加州每小時13美元最低工資計算方式為基礎，額外增加20%，預計在明年開始將會提高至每小時14美元。

暗示將推出Galaxy S21 三星透露新款Exynos處理器即將登場

在三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文博士發文，暗示結合Galaxy Note系列產品使用體驗的旗艦手機即將亮相之後，三星更透過YouTube影片透露新款處理器即將登場。

Computex 2021將恢復實體形式展出 明年6月南港展覽館登場

雖然因為疫情使得美國、歐洲等地區原定舉辦活動均調整為線上，甚至取消，同時對於明年是否恢復舉辦實體活動保持觀望，或是決定維持以線上形式呈現，但中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳稍早透過線上預錄影片形式宣布，明年度的Computex 2021將恢復實體形式展出，另外也將配合人工智慧與虛實整合形式呈現，藉此打破物理限制，讓國際買家能與廠商進行更直接互動。

谷歌當機差點害他在屋內被凍壞！ 網見「神助手」解圍卻笑了

Google昨晚8點多發生大規模服務系統癱瘓問題，包含Gmail、YouTube等重要服務無法運作，令不少網友抓狂直呼根本是「世界末日」。有一名日本網友就在網路上分享他所遇到的慘況，由於Google服務失效，家中所有透過Google Home控制的智慧家電全都無法運作，導致在寒冷的冬天裡無法開啟暖氣，讓他焦急在Twitter上發文急尋解方，然而故事最後他成功找到解救他的「神助手」，沒想到網友看了卻忍不住笑意。

Pornhub斷尾求生：「紐約時報」事件後自刪了超過1000萬部影片

自 Visa、Mastercard 宣布停止支援刷卡付款後，《紐約時報》揭露 Pornhub 上未成年孩童非自願情色內容事件有了最新進展：Pornhub 一口氣下掉所有未經審查的影片，片量超過了 1000 萬部之譜。

超越Google！亞馬遜宣布成為全球最大再生能源採購者

亞馬遜近期表示，目前已經成為全球最大再生能源採購者，同時在風力發電與太陽能發電項目投資採購量已經增加至650萬瓩 (kW)，足以支撐170萬戶美國境內家庭一年左右用電量。

Google、YouTube大當機！網曝「解決妙招」：正常不受限

Google今（14）日晚間傳出大當機，除了搜尋引擎外，包含Gmail、相片、雲端硬碟、Google Play都跟著掛點，甚至影音平台YouTube也無法使用。

熱門新聞

年賺8.3億！9歲男童穩坐最高收入YouTuber寶座3年

FB留言「GG」跳出彩蛋！ 2隻造型手擊拳動畫現身

iOS 14.3版本加入ProRAW選項 新北耶誕城實際拍攝體驗

經過一年多的等待 歐盟終於批准Google收購Fitbit

Firefox瀏覽器版號84將支援蘋果M1處理器 啟動速度提升2.5倍

用戶過少維護成本高 Twitter明年3月底關閉短影片服務Periscope

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。