Google 的「Android Things」 物聯網裝置作業系統，將於 2022 年關閉
Android Things 是 Google 旗下的 IoT 物聯網作業系統，但在 2019 年官方重新定位聚焦在提供 OEM 夥伴生產智慧顯示器、智慧喇叭上，只是… Android Thing 系統一直未見起色，也因此 Google 宣布將關閉 Android Thing 平台。
Android Things 的前身 Brillo 是 2015 年發表物聯網裝置作業系統 ，在 2016 年底正名為「 Android Things 」，專門負責 IoT 物聯網裝置的作業系統，希望能利用在適合零售、製造業的連網裝置設備上。
不過，Android Things 系統的利用率不太好，因此 Google 不得不在 2019 年宣布轉型。如今 Google 宣布將關閉 Android Things 系統，計畫自 2021 年 1 月 5 日起不再接受申請非商業項目，並且將於 2022 年 1 月 5 日起全面關閉控制台，所有 Android Thing 作業系統項目資料會永久刪除。這也意味著開發者有一年的時間關閉已經建立的 Android Things 系統。
話說回來，關閉 Android Things 系統對 Google 而言似乎沒有太大的傷害，畢竟在過去的五年間，儘管智慧家庭裝置開始普及化，但 Android Things 這個計畫幾乎沒有引起任何關注。
圖片及資料來源：9to5Google
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/176766/，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言