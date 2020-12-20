Google 的「Android Things」 物聯網裝置作業系統，將於 2022 年關閉

Android Things 是 Google 旗下的 IoT 物聯網作業系統，但在 2019 年官方重新定位聚焦在提供 OEM 夥伴生產智慧顯示器、智慧喇叭上，只是… Android Thing 系統一直未見起色，也因此 Google 宣布將關閉 Android Thing 平台。

Android Things 的前身 Brillo 是 2015 年發表物聯網裝置作業系統 ，在 2016 年底正名為「 Android Things 」，專門負責 IoT 物聯網裝置的作業系統，希望能利用在適合零售、製造業的連網裝置設備上。

不過，Android Things 系統的利用率不太好，因此 Google 不得不在 2019 年宣布轉型。如今 Google 宣布將關閉 Android Things 系統，計畫自 2021 年 1 月 5 日起不再接受申請非商業項目，並且將於 2022 年 1 月 5 日起全面關閉控制台，所有 Android Thing 作業系統項目資料會永久刪除。這也意味著開發者有一年的時間關閉已經建立的 Android Things 系統。

話說回來，關閉 Android Things 系統對 Google 而言似乎沒有太大的傷害，畢竟在過去的五年間，儘管智慧家庭裝置開始普及化，但 Android Things 這個計畫幾乎沒有引起任何關注。

圖片及資料來源：9to5Google

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