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獲得加州首張自駕車接駁服務許可 Zoox終於推出第一款自駕車

聯合新聞網 / 楊又肇

在2018年獲得加州首張自駕車接載服務許可執照，並且在今年6月由亞馬遜收購的自駕車新創公司Zoox，稍早公布旗下第一款無方向盤設計，並且以「robotaxi」為稱的全自駕電動公車

與Sony、Panasonic打造的全自價接駁車相仿，「robotaxi」也採用箱型、低底盤與大輪徑設計，車身長度為3.63公尺，一般情況下可容量4名乘客搭乘，座椅之間也提供可放置飲料的杯架與無線充電板。

車輛本身則可隨時切換前後運轉方向，並且提供大面積窗戶讓乘客觀看周遭風景，因此相當適合用於觀光，或是道路往來接駁。依照Zoox說明，「robotaxi」對應全自駕系統約可對應Level 5等級，亦即可不配置隨車駕駛人員，就能讓車輛自行運作。

「robotaxi」最高時速可達每小時120公里，內建電池電量約為133kWh，一般情況下約可對應16小時運作時間。而感應部分則透過車頂6組LiDAR光達元件，以及車上多組攝影鏡頭、雷達感應器，最遠可觀察至150公尺遠外的物體，另外也在座位配置安全氣囊系統，在意外發生時確保乘客安全。

Zoox表示，目前「robotaxi」先在拉斯維加斯、舊金山與福斯特城等三個城市地區進行測試，預計接下來將會先讓舊金山、拉斯維加斯兩個城市地區服務進入商轉，但並未透露具體上線時間，預期最快會是在2022年以後。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

自駕車 亞馬遜

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