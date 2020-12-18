藍牙技術聯盟：計畫讓穿戴裝置也加入勾勒新冠感染途徑

今年由蘋果與Google合作，藉由手機內的藍牙交互連接數據勾勒新型冠狀病毒感染途徑，並且將API內容開放公共衛生組織單位使用後，藍牙技術聯盟稍早宣布提出規格草案，預期讓更多藉由藍牙連接的智慧穿戴裝置也能作為勾勒新型冠狀病毒感染途徑的輔助工具。

此項草案是基於藍牙技術聯盟在今年8月提出讓穿戴式裝置也能加入現有手機接觸風險通知系統 (Exposure Notification Systems, ENS)的想法，並且計畫讓此項草案成為標準規格。

目前超過150家藍牙成員公司都已經加入接觸風險通知工作組 (Exposure Notification Working Group, ENWG)，並且致力將現有手機的新型冠狀病毒接觸風險通知系統標準化。

而此次提出的可穿戴裝置接觸風險通知系統 (Wearable Exposure Notification Service, WENS)，則是由藍牙技術聯盟在12月初提出早期規格草案，並且邀請藍牙成員公司、政府衛生機關，以及其他參與接觸風險通知系統開發與部署作業的相關單位，針對採案規格提供意見與反饋。

雖然目前手機普及率已經相當高，但仍有不少缺口，因此藍牙技術聯盟構思讓更多裝置也能加入接觸風險通知系統，例如同樣透過藍牙連接的智慧穿戴裝置，讓接觸風險通知系統也能透過此類裝置擴展到尚未使用手機的學童，或是較不常使用手機的年長者。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》