蘋果將使辦公模式更具彈性 可利用機器人遠距解決海外產線問題

依照彭博新聞報導指稱，蘋果執行長Tim Cook在對內會議中表示，考量目前疫情影響依然險峻情況下，蘋果員工在明年6月前仍可維持遠距辦公模式，同時也表示在疫情影響之下學習不少經驗，讓未來辦公模式可以變得更有彈性，例如目前蘋果工程師可利用iPad與擴增實境軟體，搭配機器人運作，即可在家協助海外工廠解決技術性問題。

除此之外，蘋果也強調讓員工能有更大辦公彈性，在目前依然險峻疫情下，允許員工透過遠距方式進行工作，甚至也在疫情期間構思全新辦公模式，並且能依照不同地區疫情狀況彈性作調整，進而維持旗下產品研發、服務內容等業務推動。

而在面對消費者方面，蘋果也採用「Apple Express」等營運模式，讓消費者方便領取線上訂購商品，或是協助解決產品問題，同時也允許Apple Store服務人員可在家中協助消費者解決產品疑難雜症，甚至也將Today At Apple學習課程搬上網路，提供消費者更方便參與學習。

另一方面，蘋果也說明藉由內部員工捐助計畫，今年在疫情影響之下，已經累積超過5.91億美元捐助金額，同時也由蘋果員工投入超過160萬小時擔任志工，甚至針對疫情更主動協助生產防護用面罩，以及口罩配件，藉此改善美國境內口罩等物資短缺問題。

同時，為了讓旗下員工能有更大舒緩彈性，蘋果將讓更多地區員工能在明年1月4日以前額外獲得有薪休假，藉此讓員工能有更多時間休息，或是與親友相聚。

不光是蘋果，包含Alphabet、微軟在內科技業者也均採取相同作法，除了延後員工回到辦公室工作時間，讓員工能以更具彈性方式工作，甚至也有不少業者如Twitter已經表示讓員工自行決定日後工作模式，並不會硬性規定必須在辦公室工作。

許多業者更認為，在此次疫情影響下，其實更加速企業進行營運轉型，並且能以更具彈性方式繼續發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》