Nokia明年起轉型劃分四大業務部門 聚焦5G連網技術佈局

Nokia執行長Pekka Lundmark宣布，將在2023年底前執行企業轉型，未來高層領導團隊規模將從現有17人縮減至11人，同時未來集團將劃分為四大業務部門，分別是行動網路 (Mobile Networks)、網路基礎架構 (Network Infrastructure)、雲端與網路服務 (Cloud and Network Services)、Nokia技術 (Nokia Technologies)，繼續推動Nokia未來業務發展。

宣布企業進入轉型消息後，Nokia強調先前針對2020年全年，以及2021年財務成長展望並未改變。

而未來行動網路業務部門將持續聚焦5G連網技術應用，並且著重ORAN、vRAN架構佈局，並且協助通訊服務供應商擴展企業內部無線網路環境建設，至於網路基礎架構業務部門則會持續聚焦Nokia既有IP網路技術、光纖網路、固網，以及源自Alcatel Lucent的海底電纜業務。

另外，雲端與網路服務業務部門則會協助企業進行網路服務轉型，並且推動雲端原生服務，以及SaaS應用模式。在Nokia技術業務部門方面，則會負責Nokia旗下專利、技術，以及品牌授權。

左為現任Nokia執行長Pekka Lundmark，右為前執行長Rajeev Suri

未來劃分的四大業務部門，將會從2021年1月開始運作，主要鎖定Nokia旗下客戶各個需求提供服務內容，並且將由各個業務部門負責旗下營運表現，藉此分攤Nokia企業整體營運風險。

宣布轉型策略的同時，Pekka Lundmark也強調未來發展將在5G網路應用領域複製4G網路發展成功經驗，同時預期明年營利可能隨著轉型受影響，但預期在長期發展中會有改善情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》