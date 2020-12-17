暗示將推出Galaxy S21 三星透露新款Exynos處理器即將登場

在三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文博士發文，暗示結合Galaxy Note系列產品使用體驗的旗艦手機即將亮相之後，三星更透過YouTube影片透露新款處理器即將登場。

不過，影片中並未直接公布新款處理器細節，而是透過影片內容詮釋Exynos處理器所能帶動運算效益。

而在先前說法中，三星預期藉由新款Exynos 2100系列處理器與Qualcomm日前推出的Snapdragon 888處理器抗衡，其中預期也採用與Arm合作的Cortex-X1 CPU設計，並且讓運作時脈提升至2.91GHz，另外搭配三組運作時脈為2.81GHz的Cortex-A78 CPU，以及四組運作時脈為2.21GHz的Cortex-A55 CPU，藉此構成「1+3+4」叢集配置，至於顯示效能則是採用Mali-G78 GPU。

至於在連網功能方面，預期也會比照日前在中國市場發表的Exynos 1080處理器，同樣加入支援毫米波連接頻段，並且支援Wi-Fi 6E連接功能，另外也會支援HWB超寬頻技術，藉此對應諸多物聯網應用服務。

就目前消息顯示，三星最快會在明年1月14日揭曉新款旗艦手機Galaxy S21系列，將會導入Galaxy Note系列使用體驗，但是否也會包含對應S Pen設計功能，目前還無法確認。

以三星接下來在手機產品發展佈局，將會以Galaxy S系列旗艦手機、Galaxy Z Fold系列螢幕可凹折手機，以及擴展更多市場需求的Galaxy A系列與Galaxy M系列為主，同時考量Galaxy S系列目前與Galaxy Note系列定位越來越接近，幾乎僅在S Pen應用功能有差異情況下，未來讓兩款系列手機產品線合併的可能性相當高。

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