CTA將與微軟合作打造CES 2021虛擬參展平台

相較Computex 2021將恢復以實體形式舉辦，每年固定在美國拉斯維加斯舉辦的CES展會活動，因為美國境內疫情影響之下，日前已經確定將首次以全線上數位化形式呈現，而主辦單位消費者技術協會(CTA,Consumer Technology Association)更確定此次主軸將會聚焦在5G、數位醫療、智慧城市、車輛技術等內容，同時也強調藉由科技技術打造全新CES 2021線上展會活動。

依照消費者技術協會總裁暨執行長Gary Shapiro表示，此次採用全線上數位化形式呈現CES展會內容將會成為歷史創舉，同時也預期能帶來全新參展體驗，並且透過網路打破地理藩籬限制，讓更多業者能藉由線上形式的CES展會內容吸引更多買家關注，或是對外展示旗下產品。

目前以全線上數位化形式舉辦的CES 2021，將會在美國西岸時間1月11日至14日展開，其中1月11日為媒體限定活動日，屆時僅會開放完成註冊媒體透過線上形式參加各個業者舉辦發表活動，並且參與大會舉辦、由由Verizon、通用汽車、AMD、華納媒體等主管主講的各場主題演講活動。

同時消費者技術協會預計在CES 2021展期間進行超過100場大會議程內容，同時也將邀請Google、Twitter及亞馬遜談論用戶隱私與服務信任議題，藉此呼應近年越來越被人看重的隱私問題，以及科技業者應該如何取用此類隱私資訊。

為了讓與會能像過往一樣「參與」展會活動，消費者技術協會更與微軟合作打造線上數位展區，讓與會者能自行規劃參展行程、與業者見面討論時間，並且透過連網方式參與線上發表內容。而在展期結束後，所有線上內容將會持續保留至2月15日，讓所有與會者能持續回顧觀看。

即便明年展會活動將改為全線上數位化形式，消費者技術協會表示依然吸引超過全球1000家業者參與展出，包含Canon、海信 (Hisense)、Intel、聯想、LG、Panasonic、Philips、Sony、三星、TCL，以及Voxx在內業者，此外也吸引諸如普利司通、開拓重工、印地自動駕駛挑戰賽 (Indy Autonomous Challenge,IAC)、強鹿 (John Deere)、L’Oréal與寶潔 (Procter & Gamble)等業者進駐。

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