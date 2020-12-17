加州第22號提案通過後 Uber、Lyft開始調漲司機工資與福利津貼

在加州第22號提案獲得過半支持，使得Uber、Lyft與DoorDash在內零工經濟模式得以續存後，包含Uber及Lyft均調整合作司機工資，藉此符合以加州每小時13美元最低工資計算方式為基礎，額外增加20%，預計在明年開始將會提高至每小時14美元。

依照Uber說明，針對提供乘車資源的合作司機提供等同加州明定最低工資之餘，更額外提供20%工資加成，以及每英哩額外補貼30美分，同時合作司機若在兩週內收入低於保障最低工資，則將由Uber支付差額。

不過，每英哩額外補貼部分目前僅限合作司機，並未包含uber EATS服務合作送貨員。

Lyft方面也採用類似作法，並且計畫從12月16日起開始推動，讓合作司機可以增加更多收入，同時也能保留所有小費作為額外營收。

另外，Uber與Lyft均針對每週平均提供15小時以上服務時間，同時具備合法醫療保險投保證明的合作司機，給予每季醫療保險補助。其中，Uber合作司機若每週提供服務時間超過15小時，即可獲得50%補助津貼，若每週提供服務時間超過25小時，則可獲得100%補助津貼。

但隨著增加合作司機收入與補助津貼福利，Uber預期將在每趟搭乘服務中額外加收最高1.5美元費用，uber EATS服務部分則會在每次服務加收最高2美元費用，而Lyft方面則尚未公布在每次服務中額外加收費用細節。

其他調整部分，則包含所有參與乘車服務的合作司機必須在明年7月1日前接受安全培訓，同時在明年1月1日之後簽約的合作司機都必須在提供服務前完成安全課程訓練。而若合作司機在24小時內提供服務超過12小時，至少必須間隔6小時休息時間後，才能繼續接單提供服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》