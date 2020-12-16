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為何他們年薪200萬？ 這些人容易找到「薪」出口

中華電信攜手VMware擴展SD-WAN應用架構 讓跨國企業連網環境更具安全彈性

聯合新聞網 / 楊又肇
左為VMware台灣總經理陳學智，右為中華電信國際分公司副總經理陳錦洲
左為VMware台灣總經理陳學智，右為中華電信國際分公司副總經理陳錦洲

今年因為疫情影響，使得許多企業開始構思以網路連接運作的全新工作型態，同時也讓更多企業思考如何建制更合適的資安防護架構，因此從傳統VPN虛擬網路連結模式、防火牆機制等防護技術，逐漸跨入以軟體定義的SD-WAN網路佈署架構。

依照中華電信國際分公司副總經理陳錦洲說明，相較過往企業資安採取對應個別功能，採取多組防護措施的資安架構，目前有越來越多企業開始傾向採用SD-WAN網路架構，透過軟體定義搭配硬體運作方式，針對不同連網模式即時調整防護措施，讓企業能以更高效率方式保護內部機密資訊。

目前包含航空業、製造業、流通業、金融業等需要處理跨國業務，或是據點分布在全球各處的企業，對於SD-WAN網路架構佈建需求越來越高，其中有不少比重更是從傳統VPN虛擬網路連結模式升級，希望透過SD-WAN網路架構更具彈性佈署使用模式，讓內部網路組態能對應多元外部連接需求。

陳錦洲表示，由於藉由軟體定義即可快速針對需求調整網路組態，使得越來越多企業能依照內部及外部連接需求快速調整，無須額外花費成本重新建制網路架構，因此也讓此類需求在今年大幅增加。

針對此類需求，目前中華電信已經在全球地區建制超過50個網路接取點 (POP,point-of-presence)，以及7個與海外電信業者合作的閘道節點，並且能依照需求持續擴充，讓營運據點分布在全球地區的企業能順利建議相同連網環境，並且以相同網路架構確保內部資訊安全。

而就VMware台灣總經理陳學智說明，過去以來持續與中華電信維持深度合作，目前也因應企業在分散式架構與集中管理需求增加，因此雙方也持續推動SD-WAN網路架構佈署應用，甚至在未來有更多軟體定義導向應用，以及企業上雲發展模式普及化之後，預期未來也會更快進入SASE (安全存取服務前端)應用佈署發展模式。

不過，陳學智也表示企業轉進SASE應用佈署階段，依然會面臨一些挑戰，例如是否做到完整的企業上雲轉換，內部資料應用是否能做到統整，同時也不免必須經歷一定程度的軟硬體汰換，如此才能順利從既有SD-WAN網路佈署架構更新為SASE應用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

資安 VPN 疫情 中華電信

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