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Computex 2021將恢復實體形式展出 明年6月南港展覽館登場

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然因為疫情使得美國、歐洲等地區原定舉辦活動均調整為線上，甚至取消，同時對於明年是否恢復舉辦實體活動保持觀望，或是決定維持以線上形式呈現，但中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳稍早透過線上預錄影片形式宣布，明年度的Computex 2021將恢復實體形式展出，另外也將配合人工智慧與虛實整合形式呈現，藉此打破物理限制，讓國際買家能與廠商進行更直接互動。

依照中央研究院院士陳建仁說明，由於台灣在今年疫情爆發之際，隨即藉由過往SARS抗疫經驗，結合數據分析與新科技應用，藉此在短時間內掌握確診狀況與隔離動態，加上快速宣導、執行各項防疫措施，因此能減緩疫情擴散情況，同時也讓民眾生活不受明顯影響，甚至也能順利維持既有民生活動運作模式，因此評估明年度舉辦的Computex 2021能順利恢復以實體活動形式舉辦。

同時，此次Computex 2021更計畫與Appier合作，預計在2021年線上平台導入人工智慧演算技術，藉此打造高精準度的線上參展與觀展體驗，並且期望藉由虛實整合方式呈現不同的展會活動內容，同時也能藉此打破地理藩籬限制，讓更多海外買家也能透過網路與參展業者互動。

此次將以實體形式舉辦的Computex 2021，預計串街包含「第五代行動通訊 (5G)、人工智慧與物聯網 (AI & IoT)、邊緣運算 (Edge Computing)、高效能運算 (HPC)、資訊安全 (Cyber Security)、電競 (Gaming)、創新與新創 (Innovations & Startups)總計7項主軸。

展覽時間預計會在2021年6月1日至4日，分別透過南港展覽館1館、2館，以及台北國際會議中心展出，其中InnoVEX展期為6月2日至6月4日，預計在南港展覽館2館4樓展出，並且結合線上、線下虛實整合方式呈現。

不過，從目前美國、歐洲等業者對於明年展會活動均已採取轉為線上形式舉辦，甚至決定永久取消，顯示多數國家對於明年疫情能否改善仍保持觀望，而即便台灣疫情並不像其他國家地區般嚴峻，能否順利吸引海外業者、買家參展，或許也會面臨不少挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Computex

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