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谷歌當機差點害他在屋內被凍壞！ 網見「神助手」解圍卻笑了

聯合新聞網 / 綜合報導
昨晚Google發生大規模系統服務失效，就有一名網友發生家中透過Google Home控制的智慧家電全部無法運作，他將求救過程PO上網引發網友熱議。圖擷自粉專新注音新聞#祥平君
昨晚Google發生大規模系統服務失效，就有一名網友發生家中透過Google Home控制的智慧家電全部無法運作，他將求救過程PO上網引發網友熱議。圖擷自粉專新注音新聞#祥平君

Google昨晚8點多發生大規模服務系統癱瘓問題，包含Gmail、YouTube等重要服務無法運作，令不少網友抓狂直呼根本是「世界末日」。有一名日本網友就在網路上分享他所遇到的慘況，由於Google服務失效，家中所有透過Google Home控制的智慧家電全都無法運作，導致在寒冷的冬天裡無法開啟暖氣，讓他焦急在Twitter上發文急尋解方，然而故事最後他成功找到解救他的「神助手」，沒想到網友看了卻忍不住笑意。

一名日本網友「はやぽん」在Twitter上發文提及，由於Google大當機，導致Google Home服務無法使用，不止房間內的照明、空調及電視無法控制，甚至在室外下雪的天氣中，暖氣還停止供應，全然無法啟動智慧家電。

有網友告訴「はやぽん」空調上有緊急啟動按鈕，只要成功開啟就能「拯救」他，但當他打開空調面板後卻發現上面寫著「手動」冷氣開關，他看著窗外仍下著大雪，不禁再次感受滿腹無奈的心情。

不少網友都替他感到心急，最終「はやぽん」為這場危機寫下最後更新，「改用被Google禁止的華為手機啟動了！終於不用凍死了！」網友們看了最後的神結局都笑翻，紛紛留言「非常時刻使用非常手段」、「想不到吧！猝不及防的葉佩雯（業配文）」、「中國救世神話」、「暗黑華為廣告」、「華為或成最大贏家」。

據悉，昨晚8點多，Google發生大規模系列服務癱瘓問題，包括Gmail、YouTube、相簿等服務全數無法運作，讓許多網友直呼「世界末日」，故障歷經45分鐘才逐漸恢復。而根據Google官方說法，昨晚的故障是因內部儲存配置發生問題，導致認證系統中斷，因此許多需要用戶登錄的系統都出現較高的錯誤率。

昨晚Google發生大規模系統服務失效，就有一名網友發生家中透過Google Home控制的智慧家電全部無法運作，他將求救過程PO上網引發網友熱議。圖擷自粉專新注音新聞#祥平君
昨晚Google發生大規模系統服務失效，就有一名網友發生家中透過Google Home控制的智慧家電全部無法運作，他將求救過程PO上網引發網友熱議。圖擷自粉專新注音新聞#祥平君

日本 Google

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