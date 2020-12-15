谷歌當機差點害他在屋內被凍壞！ 網見「神助手」解圍卻笑了
Google昨晚8點多發生大規模服務系統癱瘓問題，包含Gmail、YouTube等重要服務無法運作，令不少網友抓狂直呼根本是「世界末日」。有一名日本網友就在網路上分享他所遇到的慘況，由於Google服務失效，家中所有透過Google Home控制的智慧家電全都無法運作，導致在寒冷的冬天裡無法開啟暖氣，讓他焦急在Twitter上發文急尋解方，然而故事最後他成功找到解救他的「神助手」，沒想到網友看了卻忍不住笑意。
一名日本網友「はやぽん」在Twitter上發文提及，由於Google大當機，導致Google Home服務無法使用，不止房間內的照明、空調及電視無法控制，甚至在室外下雪的天氣中，暖氣還停止供應，全然無法啟動智慧家電。
有網友告訴「はやぽん」空調上有緊急啟動按鈕，只要成功開啟就能「拯救」他，但當他打開空調面板後卻發現上面寫著「手動」冷氣開關，他看著窗外仍下著大雪，不禁再次感受滿腹無奈的心情。
不少網友都替他感到心急，最終「はやぽん」為這場危機寫下最後更新，「改用被Google禁止的華為手機啟動了！終於不用凍死了！」網友們看了最後的神結局都笑翻，紛紛留言「非常時刻使用非常手段」、「想不到吧！猝不及防的葉佩雯（業配文）」、「中國救世神話」、「暗黑華為廣告」、「華為或成最大贏家」。
據悉，昨晚8點多，Google發生大規模系列服務癱瘓問題，包括Gmail、YouTube、相簿等服務全數無法運作，讓許多網友直呼「世界末日」，故障歷經45分鐘才逐漸恢復。而根據Google官方說法，昨晚的故障是因內部儲存配置發生問題，導致認證系統中斷，因此許多需要用戶登錄的系統都出現較高的錯誤率。
Googleがくたばる— はやぽん (@Hayaponlog) December 14, 2020
↓
Google Homeが使えなくなる
↓
部屋の照明、エアコン、テレビの制御ができなくなる
↓
外は雪が降りしきる中、暖房が停止。Googleが使えなくなったので再起動できない
↓
リモコンをどこにやったか分からなくなり、凍死しかけてる
↓
たすけて←いまここ
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言