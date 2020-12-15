Pornhub斷尾求生：「紐約時報」事件後自刪了超過1000萬部影片
在清除影片之前，Pornhub 約有 1,350 萬部影片，但到截稿為止，Pornhub 搜索欄的影片量顯示只剩下約 291 萬部。
自 Visa、Mastercard 宣布停止支援刷卡付款後，《紐約時報》揭露 Pornhub 上未成年孩童非自願情色內容事件有了最新進展：Pornhub 一口氣下掉所有未經審查的影片，片量超過了 1000 萬部之譜。
Pornhub 之前表示將不接受任何未經被攝者同意的影片，並且不接受來自未經身分認證之用戶所上傳的任何資料，今天則是更進一步，把所有非官方內容合作夥伴、未經身分認證之用戶的影片下架，需上傳使用者重新經過驗證、審查後才會再度上架。
Pornhub 雖自詡為情色影片平台，但事實上自 2007 年推出以來，就以極高自由度著稱，在這次政策大轉彎之前任何人都可以在 Pornhub 上開一個帳戶並上傳他們任何想上傳的影片。
但《紐約時報》一篇提名〈被 Pornhub 毀掉的孩子〉對非自願兒少色情的深入調查報導，震驚了網路世界，許多 Pornhub 的合作夥伴紛紛面臨輿論壓力，例如國家反性剝削中心（National Center on Sexual Exploitation）的副總裁 Dawn Hawkins 直言應關閉 Pornhub，並且在聲明中直接點名與 Pornhub 合作的 Visa 和Mastercard，也從兒童性暴力中不當獲利。
這讓 Pornhub 緊急修改政策，開鍘未經許可的上傳影片。在清除影片之前，Pornhub 約有 1,350 萬部影片，但到截稿為止，Pornhub 搜索欄的影片量顯示只剩下約 291 萬部，目前尚不清楚 Pornhub 最終要刪除多少部影片。同時 Pornhub 也加強了帳戶認證措施，現在想上傳影片的使用者，必須上傳一張本人舉著使用者帳號和 pornhub.com 字樣的自拍才能上傳影片。
《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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