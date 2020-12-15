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Pornhub斷尾求生：「紐約時報」事件後自刪了超過1000萬部影片

聯合新聞網 / INSIDE
到截稿為止，Pornhub 搜索欄的影片量顯示只剩下約 291 萬部。 歐新社
到截稿為止，Pornhub 搜索欄的影片量顯示只剩下約 291 萬部。 歐新社

在清除影片之前，Pornhub 約有 1,350 萬部影片，但到截稿為止，Pornhub 搜索欄的影片量顯示只剩下約 291 萬部。

自 Visa、Mastercard 宣布停止支援刷卡付款後，《紐約時報》揭露 Pornhub 上未成年孩童非自願情色內容事件有了最新進展：Pornhub 一口氣下掉所有未經審查的影片，片量超過了 1000 萬部之譜。

Pornhub 之前表示將不接受任何未經被攝者同意的影片，並且不接受來自未經身分認證之用戶所上傳的任何資料，今天則是更進一步，把所有非官方內容合作夥伴、未經身分認證之用戶的影片下架，需上傳使用者重新經過驗證、審查後才會再度上架。

Pornhub 雖自詡為情色影片平台，但事實上自 2007 年推出以來，就以極高自由度著稱，在這次政策大轉彎之前任何人都可以在 Pornhub 上開一個帳戶並上傳他們任何想上傳的影片。

但《紐約時報》一篇提名〈被 Pornhub 毀掉的孩子〉對非自願兒少色情的深入調查報導，震驚了網路世界，許多 Pornhub 的合作夥伴紛紛面臨輿論壓力，例如國家反性剝削中心（National Center on Sexual Exploitation）的副總裁 Dawn Hawkins 直言應關閉 Pornhub，並且在聲明中直接點名與 Pornhub 合作的 Visa 和Mastercard，也從兒童性暴力中不當獲利。

Pornhub 搜索欄顯示只剩下約 291 萬部影片。Photo Credit:截自 Pornhub
Pornhub 搜索欄顯示只剩下約 291 萬部影片。Photo Credit:截自 Pornhub

這讓 Pornhub 緊急修改政策，開鍘未經許可的上傳影片。在清除影片之前，Pornhub 約有 1,350 萬部影片，但到截稿為止，Pornhub 搜索欄的影片量顯示只剩下約 291 萬部，目前尚不清楚 Pornhub 最終要刪除多少部影片。同時 Pornhub 也加強了帳戶認證措施，現在想上傳影片的使用者，必須上傳一張本人舉著使用者帳號和 pornhub.com 字樣的自拍才能上傳影片。

使用者現在得上傳舉著使用者帳號和 pornhub.com 字樣的自拍。Photo Credit:截自 Pornhub
使用者現在得上傳舉著使用者帳號和 pornhub.com 字樣的自拍。Photo Credit:截自 Pornhub

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

未成年 自拍

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