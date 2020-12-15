超越Google！亞馬遜宣布成為全球最大再生能源採購者

亞馬遜近期表示，目前已經成為全球最大再生能源採購者，同時在風力發電與太陽能發電項目投資採購量已經增加至650萬瓩 (kW)，足以支撐170萬戶美國境內家庭一年左右用電量。

在此之前，Google也曾對外聲明自己是全球最大再生能源採購者，當時說明採購量為550萬瓩，而顯然此項紀錄已經被亞馬遜超越。

除了亞馬遜與Google，包含蘋果、微軟在內業者目前也強調導入再生能源使用比例，並且強調讓辦公室運作可達零排碳目標，同時也計畫讓旗下數據中心維持碳中和狀態，甚至蘋果目前也強調藉由精簡產品包裝、使用大量可回收材質製造產品，更在產品運送過程設法減少排碳比例。

就亞馬遜說明，去年已經承諾在2040年以前在全球地區實現零排碳目標，同時在2030年以前讓旗下實體基礎設施都能完全使用再生能源運作，而亞馬遜創辦人暨執行長Jeff Bezos等預期可提前5年實現此目標。

目前亞馬遜已經在澳洲、法國、德國、義大利、南非、瑞典、英國，以及美國境內建造26處太陽能、風力發電設施，並且計畫讓旗下於全球地區的再生能源設施可達127處。

不過，市場看法也認為，隨著電商購物需求，以及網路平台運作需求持續增長，亞馬遜旗下服務運作時所產生排碳量也跟著增加，或許也將使亞馬遜的零排碳目標實現時間受影響。

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