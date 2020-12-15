小米攜手承億文旅 打造更具智慧的文創設計飯店住宿體驗

近年持續在台灣市場推動智慧家庭應用，並且引進多款智慧裝置的小米，今日 (12/14)宣布與文創設計飯店承億文旅進行期間限定合作，在承億文旅位於全台6間分館各別打造一間小米智慧主題房，結合近30款的小米智慧家電與裝置，碰撞出人文與科技的美感。

同時，小米也宣布引進先前與LINE FRIENDS聯名打造的「LINE FRIENDS 20吋旅行箱 莎莉限定版」，並且宣布因應聖誕節來臨，將推出滿額贈、直降優惠、加價購、組合套裝等多項超值活動。

而此次與承億文旅合作部分，將會在承億文旅位於全台6間分館，包含嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、嘉義桃城茶樣子、花蓮山知道及墾丁雅客小半島，分別各打造一間小米智慧主題房，並且從房門玄關、客廳、書桌、臥室到衛浴空間，透過近30款小米智慧家庭產品與裝置，配合承億文旅特色房型量身打造多種智慧場景，例如透過語音開關電燈，或是透過米家門窗感應器確認是否有人闖入房間，甚至也能與小愛同學進行無厘頭對話，並且透過小米智慧顯示器65型欣賞影音內容。

6間小米智慧主題房，預計從12月15日至12月30日開放所有旅客參觀 (不含12/24與12/25)，並且規劃從12月31日起至明年2月28日以期間限定形式開放預訂入住。除了能在入住期間體驗最智慧的懶人旅遊，還可獲得包含價值新台幣600元現金券的小米商城mi.com優惠大禮包，以及CATCHPLAY+、遠傳friDay影音、LiTV 立視線上影視及KKTV等線上串流平台的限期會員權益。

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