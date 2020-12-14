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Google、YouTube大當機！網曝「解決妙招」：正常不受限
Google今（14）日晚間傳出大當機，除了搜尋引擎外，包含Gmail、相片、雲端硬碟、Google Play都跟著掛點，甚至影音平台YouTube也無法使用。
據了解，Google疑似伺服器出問題，導致發生當機情況，災情更是遍布全球，網友紛紛發文抱怨，「好突然，說掛就掛」、「不能接受，下載不了遊戲」、「還好不只我，而是全球性」、「國外論壇也一片哀嚎」、「Google大神加油啊！」
對此，有網友發現使用Google瀏覽器的「無痕模式」，可以正常進入網站，網友操作成功後表示，「無痕可以看（YouTube），先擋一下啊各位」、「無痕可以看，提供給大家參考」、「無痕正常運作，沒受影響」、「無痕能用，繼續爽看一波」。
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