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Google、YouTube大當機！網哀號：世界末日了
YouTube於14日晚間出現「猴子修理工」的當機畫面，此外Google多項服務也發生當機情況，像是Google mail及雲端硬碟無法正常開啟，目前官方尚未回應，詳細原因有待進一步釐清。而在全球大當機超過半小時後，各項服務已陸續修復。
當機期間，台灣網友紛紛哀號表示，「世界末日了」、「還以為網路掛掉」、「我還以為被盜」、「以為自己手機壞掉+1」、「希望趕快修好」、「嚇死了，還我YouTube」。
在台灣時間晚間8點30後，故障的Google多項服務已大致恢復功能，但整起事件發生的詳細原因仍不清楚。
Google多項功能同時當機的狀況相當少見，今年9月25日也曾出現大規模的服務中斷，包括電郵、YouTube和Google文件等服務都暫時無法使用，該次癱瘓的地區集中於美國東岸、南韓、日本、馬來西亞等地。
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