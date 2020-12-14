繼HPE等企業之後 甲骨文也宣布將總部搬到德州奧斯汀

在Tesla執行長Elon Musk日前揚言將Tesla遷移德州，同時日前也對外聲稱已經舉家搬遷至德州居住後，甲骨文隨後也宣布將把原本位於加州舊金山總部搬至德州奧斯汀。

除了甲骨文、Tesla，包含HPE近期也宣布將位於加州帕羅奧圖的總部搬到德州休士頓，而總部同樣位於舊金山的Dropbox，以及總部原本也位於加州帕羅奧圖的軟體服務公司Palantir Technologies，目前也準備將總部從加州撤離。

依照甲骨文對外聲明，強調將總部搬移至德州奧斯汀，將能讓公司未來發展處於最佳位置，配合讓旗下員工有更彈性工作模式，藉此推動發展效益。而將總部搬移至德州奧斯汀，甲骨文強調依然會配合紅木城、聖塔莫尼卡、西雅圖、丹佛、奧蘭多及伯靈頓等地區辦公室維持在地業務營運。

今年由於疫情影響，使得許多企業開始構思全新營運模式，除了選擇讓員工有更具彈性方式工作，同時也考慮將總部搬離土地取得成本，或是辦公室租賃費用較高的舊金山、矽谷，甚至有些企業如提供Wordpress服務與軟體的Automattic，很早之前就已經取消租賃辦公室，讓所有員工採遠距辦公方式工作，並且透過網路溝通工作事項。

藉由讓員工可選擇彈性方式工作，甚至能藉由遠距工作方式招募更合適的人才，同時也能減緩員工通勤或居住壓力，進而可提升工作效率。

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