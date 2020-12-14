現代集團確定以11億美元 從Softbank手中買下仿生機器人公司Boston Dynamics

如先前市場傳聞，現代集團證實以11億美元價格從Softbank手中買下仿生機器人公司Boston Dynamics。

依照說明，此比交易將會在2021年6月完成，屆時將由現代集團持有Boston Dynamics高達80%股權，其餘20%則會由Softbank透過旗下子公司間接持有。

之所以收購Boston Dynamics，現代集團表示希望藉此取得包含高度環境感知技術、自動導航，以及機器人相關技術資源，預期對於現代集團日後投入機器人應用都會有極大加分效果。

由現代集團收購後，Boston Dynamics位於波士頓與矽谷辦公室依然會維持運作，以利持續對外招募人力，並且繼續洽談合作可能。

Boston Dynamics是以製作仿生機器人聞名，不僅模擬人類雙腳行走時自動平衡，甚至讓機器人可做出跑酷、後空翻等驚人動作，其製作的四足機器人也能有相同動作表現，並且能配合影像識別等應用，藉此作為環境檢視、巡邏等應用。

最早時候，Boston Dynamics是從麻省理工學院獨立，並且在2013年由Google收購，2017則由Softbank從Google母公司Alphabet手中收購，但相關金額並未對外公開。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》