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公開募股上市首日 Airbnb股價漲幅達113%、市值飆漲破億美元

聯合新聞網 / 楊又肇

Airbnb在美國時間12月10日正式在那斯達克掛牌募股上市後，首日便以每股144.71美元價格交易，相比原定以每股68美元價格交易上漲113%，讓市值直接增長至1007億美元，同時透過此次募股徵集35億美元資金，成為今年最大規模募股上市交易。

相較近期同樣掛牌募股上市的餐飲外送服務DoorDash，在上市首日便徵集34億美元，股價也比原定目標成長86%，並且讓DoorDash市值增加至680億美元。而包含電商新創業者Wish、遊戲開發商Roblox，以及房產公司OpenDoor也計畫在12月間掛牌上市，似乎顯示不少投資資金開始回流美國股市。

今年年初因為疫情影響之下，不僅衝擊多數科技業發展，同時也影響股市交易，但從夏季之後則因為復工等情況帶動股市交易，同時也讓更多資金注入矽谷新創，因此也讓Airbnb決定重新開啟募股上市準備。

不過，市場也擔心在疫情影響經濟發展，後續卻帶動股市交易成長情況，或許有可能出現新一波股市泡沫化情況，尤其在越來越多投資者開始追逐高風險投資模式，希望透過投資更多新創業者挖掘更多獲利機會，使得越來越多新創業者在獲得高額投資資金下，連帶讓本身市值快速攀升，背後卻潛藏隨時泡沫化的危機，進而造成大量投資損失。

而針對市值大幅上漲情況，Airbnb執行長Brian Chesky接受採訪時表示不會關注公司短期股價走勢，同時也強調無法控制股市交易結果，但預期將持續推動旗下服務穩定發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

創業 Airbnb 疫情

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