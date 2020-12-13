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FCC提撥92億美元建制農村、偏遠地區連網資源 SpaceX衛星連網服務也獲補助

聯合新聞網 / 楊又肇

美國聯邦通訊委員會 (FCC)表示，將提撥92億美元資金，針對美國境內尚未能使用網路資源的522萬戶家庭與企業，提供高速連網服務。

其中，Tesla執行長Elon Musk的SpaceX將獲得其中8.85億美元，預計利用旗下衛星網路服務向64.2萬個地點提供連網資源，總部位於康乃狄克州，同時規模僅次於Comcast的美國第二代有線電視廣播服務業者特許通訊 (Charter Communications)，則取得其中12.2億美元，預計向106萬個地點提供連網服務。

而獲得11億美元補助的農村電力合作聯盟 (The Rural Electric Cooperative)則預計向61.8萬個地點提供連網服務，有線寬頻服務業者LTD Commodities預計藉由13.2億美元補助向52.8萬個地點提供連網資源。

在此次補助之下，美國聯邦通訊委員會預期可藉由更多業者讓美國境內超過1000萬名農村偏遠地帶居民提供連網資源，同時幾乎所有提供連網資源地區都能獲得100Mbps下載速度，以及20Mbps上傳速度表現，其中更有85%比例可使用千兆級連網傳輸速度。

至於尚未發放的68億美元則預計會用於日後競標，預計讓技術中立，同時提供高速、低延遲連網服務業者申請。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SpaceX

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