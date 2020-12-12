亞太電信為什麼必須與遠傳電信合作5G網路資源？

藉由與遠傳電信共頻共網，亞太電信終於順利在日前使其5G網路服務開台營運，而為什麼亞太電信必須透過與遠傳電信合作模式，才能向一般消費者提供5G網路服務？

亞太電信僅取得28GHz頻段，因此與遠傳電信合作3.5GHz頻段

原因在於，亞太電信日前標得5G網路頻段僅有28GHz頻段部分，屬於毫米波頻段規格，雖然具有更高網路傳輸頻寬，卻因為毫米波波長較短特性，使得整體傳輸距離相對更短，對於一般物體的穿透力也相對較弱，導致透過毫米波傳遞的網路訊號，在一般環境中容易產生散射，同時也會因為金屬屏蔽導致連網訊號強度急速衰竭。

雖然毫米波在5G網路技術發展扮演重要項目，但由於本身特性不容易用於一般消費者使用情境，加上必須配合建制大量小型基地台 (Small Cell)作為輔助，因此目前多數電信業者均選擇先以6GHz以下頻段作為5G網路服務運作基礎，並且配合既有4G LTE網路覆蓋整體連網需求。

因此在僅有4G LTE網路資源，以及28GHz頻段情況下，亞太電信必須選擇與其他電信業者合作，透過共頻共網方式取得3.5GHz頻段資源，讓旗下5G網路服務能向一般消費者提供使用。

雙方業者兩階段合作技術差異，亞太電信用戶體驗會不同

依照亞太電信說明，與遠傳電信合作共頻共網會透過不同階段進行，初期會透過由NCC核准以MVNO (行動虛擬網路)模式租用遠傳電信提供5G網路服務，後續才會正式轉為與遠傳電信共頻共網營運模式。

在合作初期，許多亞太電信5G網路用戶會發現，即便切換至使用4G網路也不會出明顯現掉速情況，因為連4G網路都是直接使用遠傳電信服務資源，但亞太電信4G網路用戶，就僅能使用亞太電信自行建置的網路基地台資源，因此在實際網路傳輸速率、訊號覆蓋範圍都會有差距。

不過，雙方在正式進入共頻共網階段營運後，亞太電信5G網路用戶就會恢復搭配使用亞太電信原有4G網路基地台，也就是無法再搭配使用遠傳電信的4G網路基地台，亦即在整體網速將會出現明顯差異。因此，就使用品質而言，遠傳電信服務用戶理應會有較佳的行動網路體驗。

雙方合作，最大獲利依然是消費者

選擇與遠傳電信合作，除了基於遠傳電信在3.5GHz頻段取得「魚肚」精華80MHz頻寬，僅次於中華電信在3.5GHz頻段取得90MHz頻寬，雙方現階段在3.5GHz頻段合作，筆者推測未來雙方應會在700MHz頻段採取共頻共網。

亞太電信後續宣布再以700MHz頻段交換遠傳電信持有的2600MHz頻段資源，不僅能強化自身5G網路服務覆蓋範圍，對遠傳電信也能帶來不少利益。

原因在於亞太電信持有的700MHz頻段範圍緊鄰遠傳電信持有部分，使得遠傳電信交換後的700MHz頻段頻寬可增加至15MHz，而且這部份可以在目前的建設規模中，立即提供服務。以700MHz高穿透力的特性，遠傳電信用戶的室內體驗可大幅提升。

而正式轉為3.5GHz共頻共網營運模式後，將由亞太電信分攤遠傳電信約新台幣94.73億元的頻譜費用，同時也會以九分之二比例分攤遠傳電信建置5G網路基地台等資源成本，因此整體而言對遠傳電信還是有利。在遠傳與亞太電信目前3.5GHz頻段共頻共網的合作之下，外界也十分關注雙方未來有更多合作可能性。

不過，現實狀況為遠傳目前擁有已完整建置的1800MHz、2100MHz、2600MHz FDD，這些都是亞太電信所沒有的，未來即便共頻共網也未包括這些資源共享，所以這兩家電信業者的頻譜資源與建設規模的差異，用戶的網路體驗自然還是有段差距。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》