FCC確定要求電信業者移除華為、中興網通設備 撤銷中國電信在美營運授權

日前認定華為、中興對美國國家安全造成威脅，將限制電信業者採用其網通設備之後，美國聯邦通訊委員會 (FCC)確定要求美國境內各州提供寬頻與無線網路服務業者移除華為，或是中興在內被認定危害國家安全的網通設備，同時也撤銷中國電信在美營運授權。

為了協助境內業者更換網通設備，聯邦通訊委員會也確定將提撥16億美元資金協助汰換，另外也確定禁止藉由通用服務基金補助金額採購可能危害國家安全的網通設備，藉此封殺華為、中興網通設備在美繼續銷售機會。

至於決定撤銷中國電信在美營運授權，則是認定可能會將危害美國國家安全的資訊分享給中國政府等機構。而在今年4月時候，聯邦通訊委員會就已經透露將會關閉包含中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司，以及太平洋網絡公司與全資子公司Comnet業務經營許可，包含美國司法部與其他聯邦機構也呼籲聯邦通訊委員會儘快限制中國電信在美營運授權。

在此決定之下，在農村等偏遠地區提供網路服務的業者將會面臨更大壓力，原因在於這些業者通常基於預算考量，僅能採購價格相對較低的華為或中興提供網通設備，若無法透過足夠補助汰換設備的話，勢必會讓偏遠地區或農村地區的網路服務受到影響。

過去以來，美國政府始終將華為、中興認定對國家安全造成威脅，甚至直指其網通設備均刻意保留後門設計，以利中國政府監聽需求使用，但即便華為一再對此類指控提出反駁，同時也強調所有產品均符合美國政府規範，但仍被美國政府視為限制對象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》