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維吾爾族警報？華為與曠視科技「測試」AI臉部辨識 幫公安找出維族人

聯合新聞網 / INSIDE
▲Photo Credit: 擷取自 IPVM 官網
▲Photo Credit: 擷取自 IPVM 官網

華為和曠視科技都不否認這些機密文件的真實性，但說他們只是用來「測試」而已。

機密文件顯示，華為與曠視科技（Megvii）從 2018 年起測試一款可認出維吾爾族人的臉部辨識軟體，並可向公安發出「維吾爾族警報」（Uyghur alert）。諷刺的是，這款監視軟體採用的正是美國半導體巨頭 NVIDIA 的深度學習晶片 Tesla P4。

前方有維吾爾族，請注意！

根據《華盛頓郵報》CNBC 報導，美國影像監視分析研調機構 IPVM 從華為與曠視科技於 2018 年發布的官方文件發現，華為正在其影像雲端基礎設施上針對曠視科技的軟體進行測試，從中檢驗華為硬體是否與其相容。其中，他們測試一項名為「維吾爾族警報」的功能，可根據臉部辨識確定對方是否為維吾爾族，再向公安發送通知警報。

▲Photo Credit: 擷取自 IPVM 官網
▲Photo Credit: 擷取自 IPVM 官網

2019 年時，《紐約時報》就曾報導臉部辨識技術已經被中國官方用來追蹤維吾爾人，而華為與曠視科技正在測試的警報功能，則是另一種可協助公安辨識民眾種族的工具。

維吾爾族屬於穆斯林突厥民族，目前居住在中國約有 1,100 萬人，大部份都群聚於新疆北部。截至 2018 年，數據指出中國政府將 80 萬至 200 萬維吾爾族人關押在「再教育營」，據傳他們曾被虐待或性侵，也會強制勞動或強迫他們違反所信奉的宗教教條。

用 Google 找到機密文件，然官網檔案已刪除

IPVM 創辦人 John Honovich 認為，「維吾爾族警報」的存在，代表許多中國大型影像監控或臉部辨識公司的技術發展都與官方鎮壓維吾爾族脫不了關係，建議與這些公司有業務往來的科技企業要多加注意。

這些機密檔案是怎麼找到的呢？答案是：Google 搜尋。IPVM 透過 Google 找到被標記為「機密」（confidential）的華為和曠視科技檔案文件，雖然之前檔案已上傳到華為網站，但在報導揭露後，華為官網上相關檔案已經被刪除。詳細內容目前可以看 IPVM 官網所揭露的資訊

華為與曠視：不否認，但我們只是「測試」

華為和曠視科技發言人不否認這些檔案的真實性，但華為發言人說這個系統只是通用型產品的「測試」，並未真實應用在實際生活中；而曠視科技發言人則說，他們提供的解決方案並沒有針對特定族群，也不會用來監視特定人口。

雖然兩間公司都聲稱該系統只是測試性質，但此舉恐擴大西方國家對該公司的不信任。雖然種族檢測類軟體在美國被進用，但實際這些辨識人臉特徵的軟體其實愈來愈受商業市場歡迎，在這樣趨勢下，來自中國的技術即便帶有種族歧視風險，還是非常有可能日益普及。

從技術角度來看，IPVM 指出要打造一款可透過臉部辨識出種族的 AI 軟體，其實門檻非常高。因為無論要辨識維吾爾族人或其他種族，監視攝影機都可能因為角度不佳、照明太差或是距離太遠等種種現實條件因素，大幅降低辨識準確度。因此，IPVM 對這類號稱能透過臉部辨識種族的科技，都抱持高度懷疑態度。

採用 NVIDIA 深度學習晶片 Tesla P4

諷刺的是，機密文件也顯示華為和曠視科技採用的正是 NVIDIA 的深度學習晶片 Tesla P4。外媒曾向 NVIDIA 詢問是否知道旗下這款晶片被中國用來監視特定種族，但目前還未得到 NVIDIA 官方回應。

事實上，《紐約時報》上個月也曾揭露 Intel 與 NVIDIA 的晶片都被中國用來監控維吾爾族人。本週二時，美國兩位政治人物 Marco Rubio 和 Jim McGove 也曾依據《紐約時報》所揭露訊息，寫信詢問兩家企業執行長是否知情、未來將如何採取預防措施，但至今尚未獲得回應。

《本文作者 Kay Ko 和 Heemie ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

維吾爾 公安 華為 NVIDIA 臉部辨識 AI

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