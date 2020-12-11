臺大進修推廣學院開辦「大數據與商業分析：行銷篇」
從數據中發現商機 掌握行銷秘訣
臺大進修推廣學院將自110年3月19日起開辦「大數據與商業分析：行銷篇第6期」課程，連續兩周的每周五全天授課，密集且快速掌握大數據應用，110年1月29日前享有報名優惠。該課程由臺大工商管理系楊立偉教授(現任意藍資訊董事總經理)親自講授，本課程將了瞭解目標轉換、追蹤、測量、及分析等大數據行銷之目的及理論，同時更從分析品牌社群表現、社群行銷、客群經營與電子商務及廣告的角度下探討相關產業知識及重要議題。
根據McKinsey最新全球研究報告指出，大數據改變企業最多的地方，在於行銷及銷售部門。當今數位時代下，藉由大數據和各種最新的廣告及資訊科技，為企業實現了以顧客為中心的行銷策略，可以協助掌握顧客旅程，強化顧客關係，進而提升企業的各項營運成果。臺大進修推廣學院開辦的「大數據與商業分析：行銷篇」課程將從數據的角度出發，善用AI工具規劃品牌行銷，介紹各種重要的數位行銷策略，包括跨入數位行銷的四大步驟、社群、廣告、電子商務、以及客群經營等，配合豐富的產業案例，帶領同學進入大數據行銷的殿堂。相關訊息歡迎上【臺大推廣教育網】查詢或洽 (02)2362-0502。
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