臺大進修推廣學院開辦「大數據與商業分析：行銷篇」

由好樣科技研發，並且由KE嘉儀企業代理銷售的HOBOT玻妞最新一代雷姬掃拖地機器人LEGEE 7，在既有掃拖功能基礎上進一步強化地板清潔技術，同時也加入「Talent Clean」八種達人清潔模式，以及全新LEGEE SLAM自動導航技術與創意語音功能，讓掃拖地機器人能有更有趣的功能應用。

2020-12-10 10:28