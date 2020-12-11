全球採4G上網比例已達84.7% 兩地區2G上網比例仍偏高

聯合國國際電信聯盟 (ITU)統計數據顯示，目前在全球地區的城市平均網路連接使用量，幾乎是農村地區的兩倍以上。同時在去年統計數據顯示，全球城市約有72%家庭可以連接上網，而在農村則約只有37%比例可以連接上網。

而在家上網資源差距，在發展中國家，以及最低限度發展國家與內陸最低限度發展國家的差距會更明顯。

至於在行動上網部分，全球目前已經有84.7%比例採用4G網路連接上網，透過3G網路上網的比例則是8.5%，其餘則是仍使用2G網路進行通訊、上網。其中更以歐洲、亞太地區與美國成為4G網路導入比例最高地區，而非洲與中東地區仍有不少使用2G網路比例，同時除了美國已經全面結束2G網路營運，其餘地區仍保留少數2G網路服務。

值得留意的是，部分小島嶼開發中國家因為觀光產業需求，在4G網路建制普及速度反而高於許多最低限度發展國家與內陸最低限度發展國家，但也有部分範圍無法提供行動網路訊號。

在目前全球各地區都開始推動5G網路服務情況下，預期此項統計數據結果將會很快改變，不過應該還是會保留許多4G連網用戶比例，但會加快2G網路、3G網路退出市場速度。

另外，目前在全球過半人口都能連接上網，而在這近40億名上網人口中，約69%比例介於16-24歲，同時在其餘未能連接上網的人口裡，分別各佔3.69億名年輕用戶，以及總計37億名用戶無法上網。

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