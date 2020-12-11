Google執行長再次發信致歉 但遭開除的人工智慧專家不領情

Axios網站取得Google執行長Sundar Pichai透過電子郵件向內部員工聲明內容，其中對於公司開除人工智慧領域專家Timnit Gebru造成員工不滿致歉，同時也說明未來對於類似情況將會以更妥善作法處置。

依照Sundar Pichai聲明內容，表示對於開除Timnit Gebru的執行流程處理不當感到抱歉，同時強調未來在相似情況將會以更妥善方式處理，避免產生更多的不滿。

不過，Timnit Gebru後續在Twitter回應，認為Google實際上並未針對恣意開除員工這件事情表示任何歉意，同時也只是讓相同問題可能再度發生，甚至認為Google只是將製造問題的員工開除，並非希望解決問題。

而促進人工智慧往平等、友善方向發展的非營利組織OpenAI，其政策總監Jack Clark隨後也發文聲援Timnit Gebru，同時也質疑Google相關作法。

由於Timnit Gebru在人工智慧技術領域受到關注，同時本身也經常針對人工智慧應用產生歧視等偏差現象發聲，因此傳出被Google開除消息，自然也吸引不少業界人士關注，更有不少人工智慧領域人士開始聲援Timnit Gebru，同時也開始質疑Google所推動的人工智慧技術發展或許涉及偏頗立場。

在Timnit Gebru先前對外說明，表示自己在一份與他人共同參與撰寫研究報告指稱，Google所採用人工智慧技術是以學習人為資料為運算基礎，因此有可能因為資料內容產生行為偏差，甚至產生仇恨言論內容，因此提醒使用人工智慧技術時必須相當謹慎。

不過，此份研究報告後來被高層退回，因此Timnit Gebru在一份電子郵件內指責公司並未站在弱勢族群立場，最後遭公司開除。

而Timnit Gebru遭Google開除，短時間內吸引超過2000名Google員工與1500名學術研究人員聲援，同時Google內部員工也再次連署，指控公司過去以來對於性別歧視、性騷擾，以及待遇不公等問題未能妥善處理，甚至認為公司已經不在有過往的多元包容性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》