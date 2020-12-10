正式上市交易前 Airbnb因應投資需求高漲將每股價格提高

日前正式提出在納斯達克掛牌上市，並且以股票代號ABNB準備對外募股的Airbnb，原本計畫以每股44美元至50美元價格銷售，但隨後即發現定價過低，因此預期將會以每股提高至67美元-68美元價格銷售。

由於預估投資需求增加，Airbnb原定以以每股44美元至50美元價格銷售，後續雖然將銷售目標提高至每股56美元至60美元區間，但顯然這樣的定價依然偏低，因此再次傳出Airbnb計畫將每股售價提高至67美元至68美元。

Airbnb預計在美國西岸時間12月10日開始對外募股交易，而若以目前每股預計銷售價格計算，將使Airbnb市值增長至470億美元，其中將透過此次掛牌上市募集37億美元。

而市場對於Airbnb正式掛牌上市，認為將成為今年最大規模募股上市交易。

在投資招股說明中，Airbnb表示本身服務將提供房源的房東與用戶以社群形式建立連結，藉此與Booking Holdings、Expedia Group、Google、TripAdvisor、Trivago、Craigslist等住宿預訂服務，以及連鎖飯店萬豪集團 (Marriott)與希爾頓酒店集團 (Hilton)提供服務作明顯區隔，甚至更針對房東設立的捐贈基金提供920萬股無投票權的股票。

目前Airbnb發行股票將區分三類，其中A類股票股東每股可獲得一票投票權，包含創辦人與早期投資者持有的B類股票，則可獲得每股20票投票權，而針對房東設立的捐贈基金提供920萬股無投票權的股票，則屬於未具投票權的H類股票。

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