雙11訂iPhone12 Pro還沒出貨 他奉勸若在雙12買得等數個月

iPhone12十月發售，許多人趁雙11檔期下單。一名網友在雙11時買了iPhone 12 Pro，直到現在都還沒到貨，他每天都傳訊給客服詢問，並奉勸要在雙12下單的人，可能會有等很久的風險。

上個月11日是雙11購物節，電商業者祭出不少優惠，許多人也趁機購入單價高昂的iPhone手機。一名男網友在PTT分享，他當時在電商平台跟某連鎖通訊零售商訂了一支iPhone 12 Pro 128G，到現在都還沒出貨。

他說現在每天早上都要用電商平台的私訊聯絡一下客服，詢問是否出貨了，而客服也每天回還在等待原廠到貨、尚未出貨等等。他提醒如果想在雙12跟該業者買手機，可能要接受明年三月或更久之後才收得到。

網友每天問客服iPhone12 Pro何時到貨。圖取自PTT

網友表示：「不錯阿，可以當作自己在跟正妹聊天」、「直接退掉去官網買吧」、「全台電商都沒貨，不是這家的錯」、「別人都爽用多久了你還沒拿到」、「客服應該被你安安到有躁鬱症了」、「我一個禮拜沒收到就飆罵一頓退訂了！您真有耐心」。

有人質疑還沒出貨為什麼不直接取消訂單，原PO回畢竟都了等一個月，等到都有感情了，不忍心說斷就斷；但有人猜他是因為在雙11拿到現金折扣，現在取消就損失掉了。該電商平台雙11時推出限時限量優惠券，滿額可打85折，最高可折2000元。