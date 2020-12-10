2020數位奇點獎2大獎　大數據公司扮演「數位轉型推手」首次參賽就奪獎

image source:網路溫度計

文／葛緯詩

第四屆「數位奇點獎 」頒獎典禮11月25日在台北寒舍艾美酒店舉行，今年因為受到疫情影響，各大企業、品牌都加速數位轉型的步伐，疫情之下如何藉由創新思考突圍，成為此次參賽作品在眾多競爭對手中脫穎而出的關鍵。其中協助傳統企業順利轉型，扮演背後關鍵推手的角色也備受評委青睞，大數據股份有限公司以人工智能技術為基礎，打造「愛情溫度計─AI新零售智慧商圈」在疫情下幫助新竹老街商家數位化，拿下最佳商業轉型創新獎。

image source:網路溫度計





由「台灣數位媒體應用暨行銷協會」所主辦的「數位奇點獎（Digital Singularity Awards）」今年邁入第4屆，為國內定義行銷產業標竿的獎項，以數位科技為出發點，引領台灣產業在數位轉型上能夠有更多的創新思考，是國內行銷人重要的年度盛會。今年因為疫情衝擊各大產業，數位轉型議題一舉躍上檯面，快速受到各界高度重視，本屆有多達99家公司、877件作品報名參加，創下歷史新高，競爭十分激烈，能夠獲獎的作品更顯示其創新行銷手法受到的肯定。





儘管數位轉型成為近年來熱門的議題，疫情之下更凸顯轉型的迫切性，然而攤開台灣企業的結構，絕大多數都以中小型企業為主，面臨的是深刻體會到轉型是當務之急，卻又不知道該從何下手，甚至找不到相關資源的窘境。看準大數據對許多企業來說仍然遙不可及，致力於提供優質數據解決方案的大數據股份有限公司，不僅以大數據為驅動企業的引擎，更要讓相關應用能夠活用於企業端，讓「大數據」不再淪為一個冰冷生硬的口號，而是真的能在疫情襲來之際，替企業注入營運動能的一股活水。







大數據股份有限公司首次參加就受到評審肯定，作品「愛情溫度計─AI新零售智慧商圈」榮獲最佳商業轉型創新獎。該作品為了協助近5年來觀光人次不斷下滑的新竹縣商家，大數據股份有限公司派人親自走訪當地訪問超過400位職人，深入瞭解其中面臨的挑戰，發現隨著遊客不再被吸引前來，失去過去觀光人口的紅利，實體店家也面臨前所未有的衝擊。然而在這樣的劇烈趨勢轉變下，卻有高達40%的店家尚未數位轉型，剩下60%嘗試數位轉型的店家中，將近一半卻只經營粉絲團，只有其中的6.8%有切入電商平台的經營，面對大環境的實體來客數減少，營運更是雪上加霜。

image source:網路溫度計





大數據股份有限公司營運長林慧珍表示：「人工智慧不再只是冷冰冰的科技，而是結合策展的感性訴求在地化，透過線上AI聊天機器人及電商，協助小商家可以達到降低人力成本的數位轉型，落地在商圈中，以資訊柱及AR實境遊戲去引導消費者用好玩的方式去遊覽老街，讓老街注入互動的新活水」





深入瞭解店家碰到的問題後，接著要找出消費者不想前來的癥結點，大數據股份有限公司以獨家的「KEYPO大數據關鍵引擎」爬蟲與人工智能語意情緒判斷技術，發現最常搜尋新竹旅遊的民眾分布在桃園，其次為台北、新北，且新竹景點與美食的網路聲量最高，其中又以25至44歲的女性族群為主。

image source:網路溫度計





有了初步的消費者輪廓，能夠以數據為基礎制定體驗式遊程，行銷策略再也不需要亂槍打鳥。以內灣線有「愛情車站」之稱的合興車站為起點，鎖定年輕女性喜愛的「愛情」為主軸，並結合人工智能打造出全台首座「議題式策展智慧快閃商店」，同時與實體店家搭配，創造出網路話題之餘也實現OMO緊密整合的新零售商圈體驗目標。

image source:網路溫度計





延伸閱讀

遶境文化與亂象怎平衡？萬華青山宮聲量爆增 正反方網友激戰

手繪國寶顏振發繪製女神舒淇 作品亮相引兩岸網友筆戰怎回事？

老藝人油土伯異軍突起！網分析關鍵原因 狂推素顏韋禮安「羅時豐」







